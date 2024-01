Un ladrón se las ingenió para robar seis millones de pesos en Córdoba: cortó la luz y desactivó las cámaras

En la noche del lunes 29, un delincuente logró ingresar a un comercio en la zona norte de la ciudad de Córdoba y se robó todo. Ocurrió en barrio Argüello, sobre la avenida Recta Martinolli al 7600. Antes de cometer el delito, el hombre cortó la luz y desactivó las cámaras de seguridad.

Según lo explicado por la dueña del comercio en diálogo con El Doce, el delincuente saqueó el local. “Me fui el viernes de vacaciones a Cabalango y volví hoy porque me llamó mi hija diciendo que me robaron todo. No me dejaron nada”, relató la mujer.

UN LADRÓN LE ROBÓ SEIS MILLONES DE PESOS A UN COMERCIO DE CÓRDOBA

De acuerdo a lo explicado por la víctima, el monto total de la cifra es de seis millones de pesos en mercadería. Se desconoce si tuvo cómplices o si utilizó algún vehículo para transportar las prendas robadas.

“Arranqué con el negocio hace dos meses con todas las ganas y ahora pasa esto. Te cortan las alas, ya no sé como seguir”, sostuvo.