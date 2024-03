Un jugador de Talleres fue convocado para la Selección Argentina: “El sacrificio va dando sus frutos”

Tomás Olmos tiene 19 años, nació en Córdoba y llegó a Talleres en el año 2018. Luego de pasar por la estructura de divisiones inferiores, y tras una etapa en el equipo de reserva, a principio de 2023 pasó al plantel profesional del club de barrio Jardín.

Como defensor, hizo su debut en Primera División el 29 de julio de 2023, cuando la T visitó a Newell’s por última jornada del Torneo Binance 2023. Con un futuro prometedor, el joven fue convocado por Javier Mascherano para la selección argentina sub 20.

EL SALTO PROFESIONAL DE TOMÁS OLMOS DE TALLERES

Este lunes, Tomás partió hacia Buenos Aires para participar de sus primeros entrenamientos con el equipo que conduce Mascherano. Se va a encontrar con Jeremías Lucco de Belgrano, con quien compartirá las prácticas en Ezeiza, un lugar soñado para quienes quieren llegar al seleccionado mayor.

“Estaba con mi representante Emmanuel Juárez cuando me llegó la notificación del club. Me puse muy contento. No me lo esperaba. Fue una alegría muy grande haber recibido esa noticia”, recordó Tomás en diálogo con La Voz. “Todo me tomó de sorpresa. Mis entrenadores siempre me dijeron ‘vos no lo sabés, pero siempre hay alguien que te está viendo. Hay que estar siempre preparado’”, comentó.

Mientras esperaba para embarcar el avión que lo llevó a Ezeiza, agregó: “El sacrificio va dando sus frutos, desde Las Flores hasta ahora. No es fácil jugar en la Liga Cordobesa. Hay rivales y canchas difíciles, complicadas. Es parte del aprendizaje. Todo sirve como la competencia de AFA”.