“Mi sueño es jugar en Talleres”: el club que lo formó le niega el pase y armó una colecta solidaria

Agustín Cisneros es un joven de Humberto Primo, provincia de Santa Fe, que está por cumplir su sueño de jugar al fútbol como profesional en Talleres. Sin embargo, el club que lo vio nacer y tiene su ficha le impide cumplir su meta.

“Mi nombre es Agustín Cisneros, soy de Humberto Primo, juego al futbol desde chico porque mi sueño es ser futbolista profesional, hace unos meses me probé en el club Talleres de Córdoba quedando seleccionado para formar parte de dicha institución”, dijo en primera instancia a través de su cuenta de Instagram.

El joven de 19 años. Foto: Agustín Cisn

En la misma historia, confesó: “Hoy me entero que la presidenta y la comisión del Club Argentino de Humberto (club donde hace tres años que no juego) piden por mi pase 5 mil dólares, mi familia está haciendo un gran esfuerzo para solventar mis gastos en Córdoba (al punto de no tener para comer) y no contamos con ese dinero”.

El reclamo de Agustín Cisneros que se hizo viral en redes. Foto: Agustín

“Si no se cumple (el pago de 5 mil dólares), seguiría formando parte de Humberto Primo, que es lo que yo en este momento no desearía. En este momento estoy queriendo cumplir mi sueño en jugar en Talleres de Córdoba, y siento que todo esto le pone traba a mi carrera”, ratificó en diálogo con Radio AM 530.

EL CLUB QUE LO VIO NACER LE IMPIDE JUGAR EN TALLERES

El deportista ya le “ofreció al club cederle mis derechos económicos, incluso un préstamo, pero no hay forma”, aseveró. Además, lamentó tener que tomar esta decisión: “Me duele mucho hacer esto porque es el club que me vio crecer como persona y como futbolista, ayúdame a cumplir mi sueño y compartí esta publicación para que puedan cambiar de opinión”.

Por último, Agustín dejó una reflexión para el fútbol argentino: “Los clubes tienen que contener a los jóvenes y entender que somos personas, no todos tenemos la posibilidad de llegar, pero sí de intentarlo, y yo lo quiero hacer y un grupo de 10 personas me lo impiden! ¡Gracias por tu apoyo!”.

Por su parte, el abogado de Cisneros, Milton Salier (MP.55-765), habló con el medio mencionado y explicó la situación de su cliente: “Él jugó en el amateurismo en el club Argentino de Humberto. Desde hace cuatro meses se prueba en Tallleres, queda entre 400 chicos, en su categoría, todo en la informalidad, porque al iniciar negociaciones el club pide para el pase 5.000 dólares”.

Posteriormente, contó que “la última propuesta fue de 3.500 dólares, más el 35% de los derechos económicos que le pertenecen al jugador de por vida. Aparte de los derechos de formación”. Pero el club no da el brazo a torcer.

“Niegan rotundamente el hecho, considerando insuficiente lo que ofrece Talleres, que cuando el jugador tenga 10 partidos en primera, se hará un pago de los derechos de formación y otro extra”, cerró el abogado.