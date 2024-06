Un icono del cuarteto de Córdoba cuestionó a la nueva generación de cantantes: “Se imitan”

El cuarteto está en su mejor momento, con artistas que han ganado importantes premios nacionales y otros, que han arribado a escenarios impensados. Sin embargo, un icono del género cuestionó a los cantantes actuales y generó polémicas en las redes.

Se trata del Turco Julio, excantante de Chebere y con más de 50 años en la música. El cuartetero estuvo en el streaming Dos locos Online y habló sobre la actualidad del género. En este sentido, criticó las similitudes entre los artistas y los referentes musicales.

TURCO JULIO CUESTIONÓ LA NUEVA GENERACIÓN DEL CUARTETO

“Se imitan unos entre sí. Te doy un ejemplo: el primer cantante de Chebere fue Sebastián, me convocan a mí, yo nada que ver... ni en facha, ni en voz, nada. Me voy yo, llega Pelusa que nada que ver conmigo ni con Sebastián, con su propio estilo”, comenzó diciendo.

Luego, continuó: “Entra Bladys, otra voz, otro color. Se va, viene Quevedo, nada que ver. A eso me refiero, a la personalidad. Nosotros, en mi caso o en el del Negro Videla, nadie va a cantar Señora como él... lo ponen a Rubiño y nada que ver, se comió a la gente”.

Por otro lado, cuestionó a los referentes de los cantantes actuales y señaló: “Entre nosotros teníamos ídolos grandes, Tom Jones, Engelbert, Aznavour, Sandro, ahí me fijaba yo... ¿En quiénes se fijan los que están cantando ahora?”.

El comentario generó polémicas entre los usuarios de TikTok. “La generación de ahora no sabe lo que es una poesía”, “Ya no hay cantantes de primera”, “Ya no hay bandas como esas”, fueron algunos de los mensajes del video.