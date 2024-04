Un extécnico de Belgrano y su reflexión pasional sobre las Sociedades Anónimas en el fútbol

El debate sobre la implementación de Sociedades Anónimas en el fútbol argentino sigue instalado. Sebastián Méndez, extécnico de Vélez y con un paso por Belgrano fijó su punto de vista, a favor de que los clubes continúen siendo de los socios.

Yo he trabajado en Sociedades Anónimas, y no tuve ningún problema. Y también, la mayoría del tiempo, trabajé en clubes sociales. Pero yo no veo a Vélez con un dueño, o a River o Boca, me parecería una locura. Creo que por cómo somos nosotros eso no nos cabe”, opinó el Gallego Méndez en una entrevista con Clarín.

“No digo que esté bien o que esté mal. Digo que en Argentina es difícil instaurarlo. Los clubes están como tienen que ser, son clubes sociales. También es verdad que en otras partes del mundo no podés ir a pileta, no podés hacer ajedrez... o un asado en un quincho”, apuntó el DT.

Sebastián Méndez inició su ciclo como entrenador de Vélez, a través de un ensayo intenso con bloques de posesión y transición. (Prensa Vélez). Foto: Prensa Vélez.

Y lo justificó: “Eso del asado parece una tontería, pero te da pertenencia. Vos llevás a tu hijo a comer un asado a Vélez y vas a tener muchas chances de que vaya a la cancha con vos. Entonces no creo que eso se contemple para este país. Porque la gente es la dueña de los clubes. Los dueños de los clubes son los hinchas, que son las que pagan su cuota social, los que están siempre y a los que les cuesta un huevo ir a la cancha y pagar para ir con sus hijos”.

EN QUÉ SITUACIÓN ESTÁ EL DNU QUE AUTORIZABA LAS SAD

La Cámara Federal de San Martín confirmó a mitad del pasado mes de marzo la medida cautelar que suspendió la parte del DNU 70/23 que autorizaba a los clubes a convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

A fines de enero, un juez de Mercedes había dejado sin efecto los dos artículos del DNU que firmó el presidente Javier Milei que autorizaban las SAD ante un pedido de inconstitucionalidad que hizo una entidad civil, y le ordenó al Gobierno evitar avanzar con esa iniciativa hasta tanto haya una decisión de fondo.

Javier Milei y su declaraciones sobre grupos extranjeros deseosos de invertir en clubes argentinos (La Voz). Foto: Política Argentina

Milei defendió la incorporación de las SAD en un decreto, al destacar el supuesto interés de los capitales extranjeros en llegar a las entidades deportivas de la Argentina: “Hay grupos árabes con deseos de invertir 3.000 millones de dólares”, afirmó.