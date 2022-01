Un joven cordobés que había tenido Covid-19 antes de fin de año volvió a infectarse menos de un mes después. El hombre aseguró que fue vacunado con dos dosis de la vacuna Sinopharm, pero que podría haber sufrido haber sufrido dos variantes.

Según contó el muchacho en diálogo con Arriba Córdoba, dio positivo por primera vez el 22 de diciembre pasado. En esa ocasión, el joven solo sufrió “pocos síntomas, un poco de dolor de espalda nomás”.

Tras dar el alta, el hombre viajó a Brasil para disfrutar sus vacaciones e incluso se volvió a hisopar para volver al país. Sin embargo, el pasado 15 de enero volvió a comenzar con síntomas compatibles a la enfermedad.

“El 15 de enero comencé con síntomas, el 16 me fui a hisopar pese a que creía que no había forma de que fuera coronavirus otra vez, pero resultó positivo el test rápido. Me realizaron un PCR para detectar la variante, que también dio positivo, pero no me informaron cuál variante era”, indicó. Y agregó: “Me dijeron que podía ser otra variante”.