Ulises Bueno sorprendió -días atrás- al confirmar que le dio una nueva oportunidad al amor. En ese momento, no quiso puntualizar sobre su pareja pero aseguró que estaba transitando un romance. “Estamos saliendo, no se puso título. Me enamoró todo”, detalló el cuartetero cordobés.

Pero dos periodistas de espectáculos, Ángel de Brito y Pablo Layús, confirmaron la identidad de esta joven. Se trataría de Rocío Pardo, bailarina e hija del productor teatral Miguel Pardo. En este sentido, Layus aseguró en Lagarto Show que el cuartetero ya presentó a Rocío en reuniones familiares y sociales.

“Ya apareció la foto, además”, sumó Layús, al tiempo que se jactó de haber percibido cierta cercanía entre los tórtolos en el marco de la reciente entrega de los Premios Carlos.

El primer encuentro a escala mediática entre Ulises y Rocío Pardo se dio en el primer semestre de 2017, cuando ambos protagonizaron un número en la apertura del reality Bailando por un sueño.

“Para la presentación que hicimos en la apertura del programa ensayé algunos días con Rodrigo Vallejo, que es el coreógrafo y después lo conocí a Ulises. Pegamos muy buena onda y sentimos de alguna forma que estábamos representando a Córdoba, fue toda una experiencia y creo que salió muy lindo”, le contó Pardo a El Diario de Villa Carlos Paz en aquella oportunidad.

Por su parte, en entrevista con Radio Mitre, compartió: “La verdad que estoy muy bien, con mi trabajo, estoy muy bien con mi salud y feliz porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante y para poder estar en óptimas condiciones en el laburo y en mi vida general”, expresó.

En otro orden, dijo que su hija Alma aún no pudo conocer a su nueva pareja porque está aislada después de contagiarse de Covid-19, algo que lo tiene bastante preocupado. “La tenemos ahí cuidada. Está atravesando esta situación y tiene que estar encerradita. En cualquier momento se la voy a presentar”, cerró.