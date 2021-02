Ulises Bueno sorprendió al confirmar que le dio una nueva oportunidad al amor. Hacía cinco años que el cuartetero no formaba pareja. Sin embargo, todo es muy reciente y prefirió no revelar el nombre de la nueva mujer que llegó a su vida.

El cantante popular tuvo una entrevista en “Mitre Live” con Juan Etchegoyen y confirmó la gran noticia.

“La verdad que estoy muy bien, con mi trabajo, estoy muy bien con mi salud y feliz porque la vida me ha puesto alguien para que yo conozca y me está haciendo muy bien, realmente eso me motiva muchísimo para seguir adelante y para poder estar en óptimas condiciones en el laburo y en mi vida general”, sostuvo.

Sobre el nombre de la mujer, el cantante prefirió abstenerse de decir mucho: “No puedo decir el nombre porque no le voy a cagar la vida. Estamos saliendo, no se puso título. Me enamoró todo, primero lo físico, después la persona y tiene un corazón increíble”

Y agregó: “Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí”.

Sobre la novedad Ulises comentó que todavía su hija, Alma no llegó a conocerla porque está aislada con coronavirus: “Todavía mi pareja no conoce a mi hija porque le agarró el covid”.

Sin embargo, el cordobés aseguró que en cuanto le den alta se la va a presentar.