Trabajadores del Polo Sanitario denunciaron que los naranjitas del sector les piden más dinero por estacionar los autos en la vía pública y en caso de negarse, les dañan los vehículos. Los agentes de la salud del Hospital Rawson aseguran que hasta reciben amenazas por parte de esas personas.

La situación comenzó hace ya más de un año, cuando estos empleados tuvieron que empezar a dejar sus medios de transporte en la calle. Es que, se quedaron sin lugar dentro del predio del centro de salud ubicado en la bajada Pucará.

“Cuando les querés dar 50 pesos, te piden 100; cuando le querés dar 100 pesos, te piden $200″, detalló una médica en diálogo con El Show del Lagarto. La mujer señaló que los amenazan diciéndoles que “si no pagan, no se hacen responsables” de lo que le pase al auto.

En este sentido, la trabajadora denunció que cuando no les pagaban “salías a las dos horas y tenías autos rayados”. Para tratar de que esto no se siga repitiendo, los agentes del Rawson comenzaron a dejar carteles pidiendo que no se acerquen a los autos, pero recibían respuestas amenazantes como: “Si no tenés para pagar, llevá el coche a otro lado”.