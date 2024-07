Todo lo que tenés que saber de Belgrano-Deportivo Riestra, regreso en Liga Profesional

La cuenta regresiva de Belgrano fue con una semana intensa, por el mercado de pases, y este viernes la completa con el compromiso ante Deportivo Riestra a las 19 en el Gigante de Alberdi. Sexta fecha del Torneo de la Liga Profesional que vuelve a ponerse en marcha. Televisa TNT Sports.

El aliciente del Pirata es arrimarse a la punta, en la que hoy aparecen Talleres e Instituto, cinco puntos más arriba. Mientras espera rival para los octavos de final en Copa Sudamericana, entre Cerro Porteño y Paranaense de Brasil, que este jueves igualaron 1 a 1 en la ida en Paraguay.

CÓMO LLEGA BELGRANO

Belgrano presentó a sus dos refuerzos para la segunda parte de la temporada 2024: el delantero Nicolás “Uvita” Fernández y el volante Gabriel Compagnucci. (Javier Ferreyra / La Voz)

Tras confirmar el lunes pasado a Nicolás “Uvita” Fernández como refuerzo resonante, Belgrano se quedó sin Nahuel Losada, quien seguirá su carrera en Lanús. Paradógicamente, próximo rival del Pirata el jueves 25 de julio en La Fortaleza. Atajara Ignacio Chicco, quien ya venía discutiendo la titularidad en el arco Celeste.

Ignacio Chicco, arquero de Belgrano. (Prensa Belgrano) Foto: NicoJimenez

Otro que no estará es Matías Moreno. Tras purgar las dos fechas de suspensión, el zaguero podía reaparecer en la defensa pero pidió no concentrar. En rebeldía porque no se hace su pase al Alavés de España.

Citados Belgrano (Prensa Belgrano)

En la última línea podría darse la inclusión de Gabriel Compagnicci, quien regresó de su experiencia en Rumania. Mientras que “Uvita” Fernández integra la lista de concentrados y estará entre los suplentes. La buena noticia para Juan Cruz Real es que ya puede contar nuevemante con el goleador Franco Jara, quien será acompañado en el ataque por el peruano Bryan Reyna.

Bryan Reyna, delantero peruano de Belgrano, en el entrenamiento de este lunes. (Prensa Belgrano)

ASÍ VIENE RIESTRA ANTE BELGRANO

Sin ser una maravilla ni mucho menos, Deportivo Riestra va haciendo pie en su primera intervención en Primera. Con el mismo gen de la Primera Nacional: sacrificio, disciplina y pierna fuerte, a veces al límite.

Cristian Fabbiani comenzó a dirigir a Deportivo Riestra en febrero de 2024. Foto: @prensariestra

El arquero ex Instituto, Ignacio Arce, es uno de los puntales del conjunto dirigido por el Ogro Cristian Fabbiani, y el alma del equipo es su capitán, Milton Céliz,

PROBABLES FORMACIONES DE BELGRANO Y DEPORTIVO RIESTRA

Belgrano: Ignacio Chicco; Mariano Troilo o Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola y Agustín Baldi; Juan Barinaga, Esteban Rolón, Santiago Longo y Juan Velázquez; Francisco González Metilli, Franco Jara y Bryan Reyna. DT: Juan Cruz Real.

Dep. Riestra: Ignacio Arce; Jonathan Goitia, Nicolás Sansotre, Nicolás Caro Torres, Alan Barrionuevo y Pedro Ramírez; Pablo Monje, Guillermo Pereira y Milton Celiz; Jonathan Herrera y Gustavo Fernández. DT: Cristian Fabbiani.