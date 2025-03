Talleres no puede en el Kempes; perdió con Tigre y llega golpeado a la final con River

Talleres afrontó el compromiso con Tigre con casi todos los sentidos puestos en el duelo con River por la final de la Supercopa Internacional. Por eso preservó parte de sus titulares para recibir al equipo de Diego Dabove por la octava fecha de la Copa de la Liga. Perdía 1 a 0 por la ley del ex a cargo de David Romero. Lo empató Gastón Benavídez y en el segundo tiempo desniveló Oviedo con el 2-1. En el Kempes no ganó en lo que va del torneo y no despeja dudas en su funcionamiento, de cara al duelo con el “Millo”.

Talleres, que había sido más en la primera etapa, perdía por un “Rulo” Romero que aplicó a fuego la ley del ex. Ya había tenido un mano a mano, y en la siguiente, recobió un regalito de Benvídez (quiso ceder la pelota a Guido Herrera), y rompió el cero.

TIGRE SE PUSO EN VENTAJA 🔵🔴



David Romero aprovechó el error defensivo y no perdonó para el 1-0 sobre Talleres

Talleres había sido más, pero sus delanteros siguen en la sequía, juegue quien juegue. Y Nahuel Bustos no fue la excepción. Se perdió un gol increíble a los 27.

Impresionante el arquero de Tigre para evitar el primero de Talleres

Lo que no podían hacer los de arriba, lo consiguió a Benavídez. Fue por revancha al área de enfrente y con determinación, y la mandó a la red a los 44, pese al intento del arquero Zenobio.

LLEGÓ EL EMPATE DE TALLERES 🔵⚪



Gastón Benavídez se mandó al ataque, llegó al área y puso el 1-1 ante Tigre

TALLERES, OTRA VEZ ABAJO

En la segunda parte Talleres volvió a carecer de poderío de gol, y además se quedó reclamando una supuesta mano de Banegas que para el árbitro no fue penal.

A los 20, el ingresado Alfio Oviedo apareció por el medio ante una defensa de Talleres muy abierta, y venció a Herrera. Otra vez abajo la T, y una vez más impotente para cambiar la historia. Confirmando la sensación de que llega en un nivel mediocre a la final.

APARECIÓ EL ESPECTRO DEL GOL EN TIGRE ⚽🔵🔴



Alfio Oviedo, en la primera pelota que tocó, puso el 2-1 ante Talleres

Más allá de la necesidad de triunfos en el torneo local, en le que está fuera de la clasificación, Talleres prioriza la copa que disputará ante River, el miércoles 5 de marzo en Asunción de Paraguay, a las 20. Y en el Apertura se mantiene a la deriva, con apenas un triunfo en ocho fechas y tres derrotas como local, cuatro en total.

LOS CAMBIOS QUE HARÁ TALLERES

En la defensa el paraguayo Blas Riveros entró por el suspendido Miguel Navarro (debe cumplir una fecha de sanción por su expulsión ante Riestra). Y Gastón Benavídez sigue entre los once, al igual que Juan Rodríguez (se hablaba del juvenil Santiago Fernández).

La lista de concentrados en Talleres. El DT Alexander Medina mete rotación ante Tigre.

Al medio el eje Central es con Juan Camilo Portila y Ulises Ortegoza, y también se mantiene en la formación Valentín Depietri. Los otros puestos de ataque cambián, con Emanuel Reynoso por Ruben Botta, el debut de titular del extremo brasileño Rick Morais y Nahuel Bustos comandando el ataque.

FORMACIONES DE TALLERES Y TIGRE

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Juan Rodríguez y Blas Riveros; Juan Camilo Portilla y Ulises Ortegoza; Valentín Depietri, Emanuel Reynoso y Rick Lima Morais; Nahuel Bustos. DT: Alexander Medina.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Garay, Joaquín Laso, Nehuén Paz y Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Santiago González, Lorenzo Scipioni y Elías Cabrera; David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.