Talleres: Fassi confirmó que Ramón Sosa se negó a jugar y espera que Nottingham cumpla lo pactado

En una conferencia de prensa llevada a cabo en el Centro de Alto Rendimiento de Talleres habló Andrés Fassi, el presidente albiazul. Sin dudas, que el tema de la transferencia del paraguayo Ramón Sosa al Nottingham Forest fue el primer tópico en abordar por que se habría terminado de concretar en la mañana del martes.

Así, Fassi dijo: “Habíamos hecho un esfuerzo importante en una mejora salarial a Sosa. Intentamos posponer su venta hasta diciembre sabiendo todo lo que se juega Talleres en este semestre. A pesar de eso, Ramón decidió no jugar”.

FASSI Y LA INTERNA CON RAMÓN SOSA

Además, volvió a cargar contra la decisión del jugador: “No compartimos la decisión de Ramón Sosa de no jugar más. Estamos a la espera de que el Nottingham envíe el contrato, pero con todos los términos que solicitamos y acordamos”

Así, añadió: “Habíamos hecho un esfuerzo importante en una mejora salarial a Sosa. Intentamos posponer su venta hasta diciembre sabiendo todo lo que se juega Talleres en este semestre. A pesar de eso, Ramón decidió no jugar”.

Otra de las frases que dijo el presidente de la T sobre Sosa fue: “No me duele porque ya estaba hablado que Ramón Sosa iba a salir en este mercado de pases. Tiene en todo su derecho de pensar en él y no en Talleres, por más de que no nos guste”.

También agregó: “No estoy desilusionado. Si, me duele mucho. Como todos, me entusiasmé en hacer el mejor plantel posible y Sosa era un elemento muy importante. Es totalmente lógico que al mejor delantero del fútbol argentino lo busquen de la Premier”.

VIDEO: FASSI HABLÓ SOBRE LA SALIDA DE RAMÓN SOSA