Talleres campeón: el llanto del “Cacique” Medina y la mochila que se sacó Guido Herrera

“Es un orgullo por como lucharon el partido los jugadores. Siento alegría por ellos que fueron injustamente criticados. Campeones sale uno solo y hace dos meses salimos segundos. Y parece que había que borrar todo. Vi las críticas que llegaron hacia mí. En seis partidos me tenía que ir, cuando un equipo salió segundo. Eso nos dolía a todos”. El desahogo entre lágrimas de Alexander Medina, técnico del Talleres campeón de la Supercopa Internacional.

“Es un título que hace tiempo lo veníamos buscando. Veníamos haciendo bien las cosas y por cosas del destino y el fútbol no se nos venía dando. Se hizo un buen partido ante un buen rival y tuvimos nuestro premio”, resaltó el “Cacique” por el 3-2 sobre River en la definción por penales en Paraguay.

BENAVÍDEZ: PENAL HISTÓRICO, TÍTULO CON TALLERES Y LÁGRIMAS EN CÓRDOBA.



📺 #DisneyPlus Premium

“El aspecto psicológico es lo que hablamos estos días, el equipo había estado a la altura en muchas de las finales y por detalles las perdimos. Hoy podría haber sido para ellos, como fue ante Boca, o ante Patronato o como fue en el campeonato... Son todas sensaciones positivas. Estoy muy feliz, con una alegría enorme. Esto viene de años de la institución que fue dando los pasos necesarios para ganar protagonismo. Cuando vine acá era para esto, para quedar en la historia, para ser campeón, para coronar”.

Las lágrimas del Cacique Medina tras ser campeón con Talleres. (Captura).

GUIDO HERRERA, REFERENTE DE TALLERES

Lo vivió con la intensidad de las muchas finales que lleva en el lomo. Lo sufrió y al final lo saboreó. Guido Herrera, campeón con Talleres. “Son muchos años, una mochila muy pesada. Ahora le vamos a sumar a otra estrella al club. Teníamos una mochila pesada de finales perdidas. AL final de todo es fútbol, lo más lindo que hay. Es una alegría enorme, el fútbol fue justo”, aseguró.

“En los penales sentí que lo ganábamos. Tuvimos un temple para jugar ante un River que tiene un equipo de la c... de su madre, jugadores mundialistas que nos han dado la gloria. Y hoy le sacamos la gloria”, remarcó el arquero y capitán.

Talleres y su título ante River. (Liga Profesional).

“El Cacique nos dijo que disfrutemos, que vayamos a la guerra. Estuvimos dos veces abajo en la tanda y no nos dimos por muertos. Parecía que estábamos en el fondo del mar. Hoy todo es felicidad, pero tiene que ser un equilibrio. Esto es para todos los que guían el camino cuando las cosas están mal”, enfatizó Herrera.

Talleres campeon de la Supercopa Internacional en Paraguay (AP)

QUÉ DIJO GALLARDO DEL TRIUNFO DE TALLERES

“No hay excusas... Hubo tres obstáculos: primero, el adversario; segundo, el clima; y tercero, nosotros mismos”, se sinceró Marcelo Gallardo, técnico de un River que dejó una opaca imagen en la final que perdió con Talleres.

“Yo he pasado por momentos negativos de gestión, no es algo que desconozca. Hay que seguir insistiendo y no volverse locos ni ver todo negativo. No sale lo que nos identifica, no conozco otra receta que no sea el trabajo”, añadió el Muñeco.

#AHORA - Gallardo explicó por qué no fue a recibir la medalla de SUBCAMPEÓN en Paraguay.

“Está dentro de mis genes ser autocrítico y exigente. Soy el mayor autocrítico. Sé que es una situación incómoda porque las cosas no salen, y sé que hay cosas por modificar, porque no tenemos la representatividad y competitividad que le tenemos que dar al hincha”, completó.