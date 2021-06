Luego de que se haga viral el lamento de Omar Chaguri por el robo que sufrió en su taller mecánico, Santi Maratea y El Dipy se sumaron a la movida solidaria para juntar fondos y comprarle las herramientas saqueadas. El trabajador cordobés ya recibió la ayuda económica necesaria para poder reabastecer su taller.

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: desvalijaron su taller y quedó sin nada

Por un lado, Maratea publicó un tuit en el que compartió el video del lamento de Omar y escribió: “Aw, alguien tiene el contacto del wachin?”. El posteo tuvo una gran repercusión ya que desde hace un tiempo, el joven influencer se dedica a juntar fondos para ayudar a personas que lo necesitan. No obstante, horas después, Maratea reconoció que el no donó nada porque el joven ya había conseguido los fondos.

Tuit del influencer Santi Maratea Twitter

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: logró abrir su taller y se lo desvalijaron

A su vez, El Dipy también compartió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, donde expresó: “Esto no lo puedo permitir”. “No sé quién es el chico, pero avísenle, si saben quién es, que me voy encargar de conseguirle todo. Sé que los que me siguen, gente de bien, me van ayudar para que este chico vuelva a trabajar. No tengo un mango, pero le voy a conseguir todo”, señaló el cantante.