Belgrano comienza a jugar la Primera Nacional dentro de una semana, el próximo sábado a las 19.10 ante Mitre en Santiago, y Ricardo Caruso Lombardi se quejó a viva voz porque el Pirata arranca con tres de los primeros cuatros partidos, como visitante.

“No hay que ver fantasmas. Mitre viajará más kilómetros que Belgrano”, observó Sergio Villella, vicepresidente del club de Alberdi, en referencia a que Caruso dijo que el fixture perjudicaba al Pirata. “Nos quieren sacar rápido”, sostuvo el pasado jueves, tras el sorteo.

“El formato nuevo no dejó conforme a nadie, funamentalmente a los que están más arriba”, admitió Villella, quien además ocupa un lugar en la mesa directiva de la Primera Nacional. En una entrevista con Tercer Tiempo por Radio Mitre Córdoba, añadió: “Con Barracas fuimos a jugar de visitantes y le ganamos, más allá de que el árbitro tuvo errores y después lo pararon”.

Antes teníamos que jugar nueve partidos y entrar al Reducido para intentar ascender. Ahora en doce partidos podemos estar en Primera”, añadió el directivo. Y sobre los dichos de Caruso, destacó: “Tiene su forma de defender su trabajo, sabemos como es. Hace un año que llegó a Belgrano, con él estamos invictos y nos sacó presión”.

Sobre las elecciones, opinó que dificilmente “se hagan este año”. Y aclaró: “Acá nadie se quiere quedar más tiempo del que corresponde. Ojalá ya hubiera habido elecciones, pero cuando las pedimos en agosto el COE no las autorizó”.

Sobre la posibilidad de que la actual comisión directiva que integra, y que encabeza Jorge Franceschi, revea su postura y participe en la contienda electoral cuando se realice. “No hay ninguna posibilidad de que nos volvamos a presentar. No me ato a un cargo. Volveré en algún momento a Belgrano, pero no será en esta oportunidad”.