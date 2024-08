Según Coniferal, los abonos para discapacidad se duplicaron: “Dejen de emitir por cualquier cosa”

Una denuncia habitual de los usuarios que utilizan sillas de ruedas hace referencia a que, muchas veces, no pueden tomar un colectivo porque el chofer les exige estar acompañados. La negativa se basa en el supuesto de que los abonos de discapacidad indican que deben viajar con compañía.

Sin embargo, esto no es siempre así. En muchos casos, las personas con discapacidad cuentan con cierta autonomía, según lo relatado por Celeste Maldonado, una joven que decidió grabar los inconvenientes que vive con el transporte público y se volvió viral en las redes sociales.

QUÉ PASA SI LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUIEREN VIAJAR SOLAS

“Nosotros tenemos una discusión. Si el certificado médico indica en el abono que tiene que viajar con acompañante, nosotros lo dejamos pasar solo y esa persona se pierde, ¿quién se hace responsable?”, dijo Miguel Tolosa, presidente de Coniferal, a Vía Córdoba.

En la misma línea, concretó: “Nosotros no estaríamos acatando la orden del certificado médico de un profesional que dice que esa persona se tiene que mover con acompañante. Si la Municipalidad se hace responsable, está bien. Pero no, a quien le va a caer el juicio es a la empresa”.

CONIFERAL: “DEJEN DE EMITIR ABONOS POR CUALQUIER COSA”

“Nadie se imagina el tiempo que le dedicamos a las personas con discapacidad. Tenemos 59 personas que viajan con Coniferal y ninguna tiene problemas. Todos los coches con accesibilidad están puestos en los lugares donde habitualmente están estas personas”, alegó Tolosa.

De acuerdo a la Municipalidad, para tramitar los abonos “los interesados deberán presentar copia del Certificado de Discapacidad vigente más original y copia del DNI del beneficiario y del acompañante, en caso de que el certificado así lo prevea”.

Para Coniferal, las personas con discapacidad deben viajar acompañadas. Foto: Coniferal

Sin embargo, Tolosa sostuvo que la empresa estuvo en discusión con el área de discapacidad del Gobierno. “La Municipalidad dice que los está integrando. Bueno, no me hagas responsable a mí. Acá, de palabra todos somos excelentes. Cuando dice con acompañante, tiene que ir acompañado porque el profesional no garantiza que sea independiente”, recalcó Tolosa.

“La cantidad de (abonos para) discapacitados se duplicaron. Les dije que dejen de emitir abonos por cualquier cosa”, cerró.