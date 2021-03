“Voy a volver al Gigante cuando cierren las heridas”, había afirmado Juan Carlos Olave. En el debut de Belgrano contra Tigre se lo vió en la platea, festejando los goles y el triunfo como un hincha más. Como los que este viernes 19 de marzo celebrarán un nuevo aniversario, el 116, del popular club de Alberdi.

“No se si cerraron las heridas del todo, pero sentí que tenía que estar, hoy como hincha. Todos tenemos que unirnos, porque Belgrano funcionó cuando los individualismos quedaron de lado y nos unimos todos con el mismo empuje”, explicó en diálogo con Vía Córdoba.

-¿Qué sentiste al entrar otra vez al Gigante?

-Ya había vuelto, invitado a comentar para Radio Suquía contra Nueva Chicago. Pero era la primera vez que iba a la cancha como hincha, y tuve esa linda sensación, esa alegría, y la convicción de que el club nos necesita juntos, cada uno del lugar que le toque. Ya pasaron las elecciones y ahora somos hinchas, por sobre todo. Y debemos apoyar a los que conducen el club porque no es fácil y solos no van a poder. Y más cuando hay contra.

-Te lo habrán preguntado muchas veces, sobre todo en los aniversarios. ¿Qué es Belgrano?

-Belgrano es lo que nos representa en la vida. Todos los hinchas de Belgrano seguramente sufrieron más de lo que disfrutaron, y eso no hace parte de algo, de un todo. Porque lejos de las tristezas o el llanto, el dolor es lo que despierta el fuego interior del hincha de Belgrano. No esperamos que nos tiren tierra encima, nos levantamos y la peleamos con el amor propio que nos caracteriza.

-Qué le regalarías a Belgrano en su cumpleaños?

Belgrano es sentimiento, así que lo que me gustaría regalarle una alegría inmensa, una felicidad permanente. Ya nos tocó, cuando ascendimos contra River, me gustaría que sea continua.

-Habrás gritado goles del Luifa, ahora te tocó festejarlos juntos en la tribuna...

-Si, porque se fue a sentar donde estábamos con Mauro (Óbolo, gerente deportivo). Claro que grité sus goles como hincha, y también cuando lo tuve como compañero. El Luifa es pasional y lo sufre, más en esta función porque como jugadores o entrenadores podemos ser parte de la solución y ahora solo podemos mirar. Más en un partido como el debut, en el que hasta Óbolo que es más tranquilo lo vivió con tensión.

-¿Te ofrecieron regresar al club para alguna función?

-No, ya hablé con el Luifa y sabe que para Belgrano siempre estamos disponibles. Y no hace falta que sea con un trabajo. Cuando Armando Pérez nos pidió dirigir al equipo accedimos porque nos parecía que era una forma de ganar tiempo, darle al técnico que llegar el respaldo de 20 días de trabajo. Y se lo comentamos al Luifa. Era un desafío, porque somos técnicos, pero no tenía nada que ver con la política.

-¿Habías visto partidos desde la platea?

-En la platea Dorada sí. En la preferencial vi aquel triunfo sobre Talleres con los goles de Paco Sánchez en un Neder Niccola. Cuando era chico iba a los Piratas, y también a la vieja Hualfin. Desde donde mejor se ve ahora es de la Cuellar baja, porque no hay alambrado. Pero la pasión está en cada tribuna.

-¿El Belgrano de Alejandro Orfila puede ser protagonista por el ascenso, que el regalo más esperado en Alberdi?

-La intención de ser protagonista quedó plasmada. Tratando de ser vertical y agresivo, como nos gusta y le pedimos. Creo que no se vio tanto de lo que pretende Orfila desde el juego, pero si desde la lucha. Porque se lo peleó a Tigre, que por momentos fue dominador. Y hasta conseguir el triunfo. Fue firme en defensa, sin la desesperación que antes no costaba puntos. Afloró el “no me entrego nunca” y eso es bueno para empezar un proceso al que hay que darle más tiempo.

-Debutó Ezequiel González, hijo de Teté. Eso también representa a Belgrano, la identidad...

-A Eze lo conozco de chico, es amigo de mi hijo, empezó en Las Palmas. Se preparó para este debut, es inteligente, fuerte mentalmente y con objetivos claros. Dio el primer paso de mil que vendrán, pero le servirá para afianzarse. Fue una linda emoción verlo en cancha.