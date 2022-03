Crecen las denuncias por estafa en la ciudad de Alta Gracia, y en este caso, ladrones intentaron engañar a una mujer y llevarse “los ahorros de su vida”. La situación fue advertida por el hijo de la víctima que espantó a los delincuentes que no lograron cumplir su cometido.

Según relata a Resumen, todo ocurrió el pasado lunes al medio día, cuando su madre le comentó que fue contactada por el banco. “Sinceramente no le entendí lo que me decía, creo que era un trámite por su jubilación, pero no, la habían llamado para estafarla y no caí en ese momento”, contó Carlos, su hijo.

Sin embargo, el ardid de los delincuentes no quedó ahí sino que se presentaron en la vivienda de la mujer. El hombre asegura que fue a comer a lo de su madre y luego, se dirigió al trabajo. Sin embargo, en pleno camino notó que se había olvidado la billetera y regresó de casualidad.

“Llegué y veo a mi mamá afuera de la casa con un tipo. Cuando me vieron se subió a un auto blanco, arrancaron y se fueron. Mi mamá no entendía nada y yo menos”, recordó Carlos. Al preguntarle a su madre, la mujer le contó que estaban ahí para cambiarle dólares.

“Mi mamá estaba por entregar los ahorros de toda su vida. Le expliqué que era una estafa y se largó a llorar. Gracias a Dios que me volví, eso fue algo que tenía que pasar”, dijo el altagraciense que no recuerda más que el color del vehículo de los ladrones.