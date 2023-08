Se reanudó el juicio de Joaquín Paredes y habló su abuelo: “Trabajé en la policía y me pagaron así”

Joaquín Paredes falleció tras recibir un balazo por la espalda por parte de la Policía de Córdoba en la localidad de Paso Viejo. Por el crimen, hay seis efectivos imputados y el pasado lunes 24 de julio comenzó el juicio. Durante el proceso, familiares del joven continúan pidiendo Justicia.

Hace una semana, la Justicia de Córdoba inició el juicio contra los seis acusados de la muerte de Joaquín que tuvo lugar el 25 de octubre de 2020, cuando dispararon 112 balazos contra un grupo de jóvenes que estaba festejando un cumpleaños cerca de la plaza principal de Paso Viejo. Como consecuencia, Joaquín terminó baleado por la espalda y falleció minutos después.

Se reanudó el juicio de Joaquín Paredes

Este lunes 1 de agosto, se reanudó el juicio y familiares aguardan afuera del tribunal de Cruz del Eje. Durante el proceso, habló una testigo que habría visto cómo fue el desenlace de la tragedia y luego, familiares de la víctima también se expresaron.

Según detalló El Doce, la testigo confirmó que en la noche de la tragedia se habría dado una discusión previa entre los jóvenes por lo que llegó un móvil policial y los uniformados se bajaron con armas en la mano. Ante esto, los adolescentes se habrían asustado y empezaron a tirarles piedras. Luego, se desató la balacera fatal.

Juicio por la muerte de Joaquín Paredes: Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, está presente. (Corresponsalía)

Por su parte, el tío de Joaquín, Manuel Paredes, dialogó con el medio mencionado y declaró que recibió amenazas por parte del padre de uno de los policías imputados. “Nos encontramos, nos saludamos y me preguntó cómo andaba. Me dijo que si el hijo era procesado nos iba a matar”, contó el hombre.

En tanto, Esteban, el abuelo de Joaquín también brindó unas palabras a las afueras de tribunales. “A mi me han destrozado, me quitaron toda la felicidad que tenía. Yo trabajé 25 años en la policía y me pagan con esto”, dijo el familiar.

“Estoy decepcionado de la policía. Cuántas cagadas ya se mandaron. Eso no puede ser. El gobernador tiene que poner mano dura y sacar las manzanas podridas”, opinó el hombre entre lágrimas. “Yo ando, pero ando más muerto que vivo. Nunca pensé que me lo iban a matar de esa forma”, concluyó.

CÓMO AVANZA EL JUICIO POR EL ASESINATO DE JOAQUÍN PAREDES

Según informó La Voz, los planes iniciales son de que realicen al menos 10 audiencias sin contar la etapa final. Todo depende de lo que surja de la prueba. Según detalló El Doce, este viernes realizarán una inspección en Paso Viejo.

Todo será resuelto por los jueces Ángel Francisco Andreu, Ricardo Arístides Py y Javier Rojo, miembros del tribunal, quienes tendrán a su cargo imponer justicia junto con los jurados populares.

Antes de la primera audiencia, Soledad Paredes, la madre de Joaquín, pidió “perpetua” para los policías acusados del crimen, para que su hijo “pueda descansar en paz”. La mujer señaló que la familia necesita que se haga justicia para que “esto no vuelva a pasar nunca más, para que otra familia no sufra lo que estamos sufriendo”.

UNO POR UNO, LOS ACUSADOS DE ASESINAR A JOAQUÍN PAREDES

Maykel Mercedes López. El principal acusado y quien deberá responder por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Es el único que está detenido.

Con chaleco antibalas. El policía Maikel López es el autor del disparo que mató a Joaquín. Es el único detenido por el caso. (El Doce)

Ronald Nicolás Fernández Aliendro, Enzo Ricardo Alvarado, Iván Alexis Luján y Jorge Luis Gómez. Los efectivos responden como supuestos autores de los delitos de abuso de arma (disparos) agravado e incumplimiento en los deberes de funcionario público.

Alberto Daniel Sosa Gallardo. El sexto acusado, quien responde por el presunto delito de amenazas calificadas.