Salud Unida en Córdoba para por 24 horas por la falta de propuesta salarial y de recurso humano

La vocera de la Coordinadora de Salud y también delegada por la Maternidad Provincial, Gabriela García, habló en representación de Salud Unida, quienes establecieron un paro con asistencia por 24 horas para este miércoles 28 de marzo en todos los hospitales provinciales. En este marco, apuntó a la falta de propuesta salarial, de recurso humano y anticipó más medidas para la semana que viene.

“Si bien el conflicto nace por lo salarial, cuando no llegamos a la canasta básica con nuestro sueldo y somos los mismos trabajadores los que ponemos dinero para resolver algunas cuestiones, si hay algo que compartimos además de lo salarial es la escasez de recursos humanos”, apuntó la mujer en diálogo con Cadena 3.

En tanto, aclaró que la ministra de Salud, Gabriela Barbás, no da respuestas a nivel salarial porque su cartera no tiene la potestad para ese pedido. “No tiene una respuesta a nivel salarial, por lo tanto, no hay un interlocutor para nosotros en ese aspecto”, indicó.

La escacez de recurso humano en Córdoba

“Hace 15 años no se dan altas por baja, no hay reemplazos si alguien se jubila. Creo que eso depende de las faltas de políticas de Estado”, contextualizó la profesional. En este sentido, recalcó las medidas de la comunidad educativa en la capital y apuntó a “las prioridades del Gobierno” por la falta de escucha.

La ironía del Nuevo Maternidad Provincial

Por otro lado, la profesional del área de Maternidad hizo referencia al nuevo nosocomio ubicado en avenida Vélez Sarsfield al 2.221. “Es una ironía tener un edificio nuevo como la Maternidad, cuando tenemos pacientes que van y desde allá les dicen que está vacía tienen que venir para acá de nuevo”, detalló.

Por último, concluyó con que actualmente hay un déficit de 53 enfermeros en maternidad provincial para funcionar al 100 por ciento y la serie de medidas responde a la “falta de respuesta del gobierno”.

Las medidas para la semana que viene

“Salud Unida” decidió un paro con asistencia a los lugares de trabajo y un plenario para este 29 de marzo y un plenario presencial para el 1 de abril a las 10. Para la semana que viene, anticiparon un paro de 48 horas con movilización para el 4 de abril. Aclaró no obstante que no se dejarán de atender emergencias.