Con un mensaje para los hinchas de Instituto, Rodrigo Mazur anunció que va del club. El lateral izquierdo de 29 años cumplió con su contrato que se vencía el 31 de diciembre de 2021 y emigró a nuevos horizontes futbolísticos.

El rubio defensor, surgido de las inferiores de Ferro, jugó en la Gloria 31 partidos y metió cuatro goles. Fue uno de los puntos altos de una campaña muy irregular del equipo de barrio Alta Córdoba que, para reemplazarlo, contrató a Sebastián Corda.

El nuevo club donde jugará el Polaco Mazur será Defensores de Belgrano donde ya fue anunciado como refuerzo para la defensa.

En su cuenta de Instagram se despidió del club de Alta Córdoba de esta manera: “Hoy me toca despedirme de Instituto. Estoy orgulloso de haber vestido la casaca gloriosa, fue un año donde me hicieron sentir muy feliz y donde me trataron siempre de la mejor manera. Quiero agradecer a los cuerpos técnicos, compañeros, médicos, utileros, a cada persona del club y a toda la hinchada gloriosa que siempre me brindó su apoyo. Pronto Instituto va a volver al lugar que se merece. Gracias y a hasta pronto”.