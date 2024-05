Rocío Pardo reveló que Nicolás Cabré “logró algo que nadie pudo” y cómo es la convivencia

Rocío Pardo y Nicolás Cabré blanquearon su relación a principios de abril y apostaron a la convivencia en Buenos Aires. En las últimas horas, la cordobesa reveló cómo es su estilo de vida y aseguró que su actual pareja “logró algo que nadie pudo”.

¿ROCÍO PARDO Y NICOLÁS CABRÉ PLANEAN CASARSE?

Pardo aseguró que ambos viven la relación con mucha intensidad y van “muy rápido”, según dijo a Hola!. No obstante, expresó que la base de la pareja se basa en “priorizar el bienestar de los dos, de la familia que estamos construyendo”.

Rocío Pardo / Instagram

En el plano familiar, Rocío explicó: “Somos muy compañeros y nos cuesta despegarnos aunque cada uno tenga sus compromisos”. En este sentido, reveló sobre si piensan en el casamiento o en la posibilidad de tener hijos.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré confirmaron su romance Foto: instagra

“Hasta hace poco te decía que ni loca, pero cuando te ponés en pareja empezás a proyectar y a tener estas ideas: “¿Qué pasaría si nos casamos?”. Creo que sería divertido, nos gustaría, supongo que sí”, reveló entre risas.

¿ROCÍO PARDO PIENSA EN SER MADRE CON NICOLÁS CABRE?

Actualmente, Rocío no siente “el deseo de ser mamá”, está disfrutando de otras cosas y tampoco sabe si más adelante querrá ser madre: ”Amo a los niños, pero desde muy chiquita, observaba que todas mis amigas tenían ese deseo de ser madre y a mí no me pasaba”.

“Quizás no me pase nunca y transite la vida compartiendo con la hija de mi pareja o con mis hermanos más chicos, o quizás en unos años cambie de opinión”, contextualizó la actriz, bailarina y productora.

Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré.

Por otro lado, Rocío explicó cómo son sus días con Nicolás: “Nuestros planes son muy caseros: pedimos comida y miramos una película; también amamos ir al cine. Somos sencillos, nos gusta estar en casa y no tomamos alcohol”.

“LOGRÓ ALGO QUE NADIE PUDO”: ROCÍO PARDO SOBRE NICOLÁS CABRÉ

En este contexto, reveló el hito de Cabré que nadie había alcanzado en la vida de la cordobesa. “Logró lo que nadie hizo. Yo no soy de ir al gimnasio ni hacer ejercicio, y con la excusa de querer compartir cosas empecé a correr con él y participé por primera vez de una carrera. ¡Me llevó a comer un lomito como recompensa!”.

“Tenemos una linda convivencia, nos adaptamos al estilo de vida de cada uno y tratamos de estar juntos todos los días, es la prioridad”, concluyó la chica de la pareja que alquila en el barrio de Palermo, donde pasa los fines de semana junto al actor, ya que de lunes a viernes conviven en la casa que él tiene en Pilar.