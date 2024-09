A seis días de la polémica situación arbitral que estalló en una conferencia de prensa de Andrés Fassi contra Claudio “Chiqui” Tapia, Juan Román Riquelme se metió en el conflicto entre Talleres y AFA.

El Presidente de Boca, rival del club albiazul en los octavos de final de Copa Argentina, se refirió al escándalo que protagonizaron Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, y Andrés Merlos, árbitro del encuentro.

Andrés Merlos, en medio de una polémica. Fassi denunció que le pegó una trompada. (Fotobaires)

Riquelme se metió en el conflicto entre Talleres y AFA

“Si yo hago lo que hizo Fassi, estaría preso, sigo allá en Mendoza. No sé qué pasó, pero si estaba ahí hubieran hablado tres días sobre por qué fui al vestuario del árbitro”, dijo el mandatario xeneize, en diálogo con El Loco y El Cuerdo.

En este sentido, aseguró no tener una opinión formada al respecto y él prefiere centrarse en tener “un club ordenado”. Luego, se refirió a la ausencia del Videoarbitraje (VAR) en la competencia federal: “La Copa Argentina se tiene que jugar toda con VAR. Si un jugador comete un error muy grande en un partido importante luego le cuesta”.

Tras la polémica entre Merlos y Fassi, Riquelme opinó del arbitraje

Riquelme también brindó su opinión sobre lo que deberían hacer en caso de graves errores por parte del conjunto arbitral. “Si un árbitro se equivoca groseramente debería ir a dirigir a Tercera División, pero no lo mandan a dirigir dos o tres partidos ahí.

Talleres y Boca, por octavos de la Copa Argentina en Mendoza. (Fotobaires)

“Nos hacemos los graciosos, pero lo único que hacemos es perjudicar a nuestro fútbol”, expresó. Luego, se refirió a las actuaciones de los árbitros en el fútbol argentino. “Lo único que pido es que me dejen competir normalmente, que gane el mejor. El VAR está para ayudar. A veces la suerte juega a favor y otras no, algunos ganarán merecidamente o no”, ponderó.

Riquelme mostró su apoyo a Chiqui Tapia como presidente de AFA

Posteriormente, se deshizo en elogios para el actual Presidente de AFA, “Chiqui” Tapia: “Él y Grondona sin ninguna duda son los dirigentes más grandes del fútbol argentino”. De este modo, mostró su apoyó al oficialismo del organismo y justificó su decisión.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, junto a Juan Román Riquelme (Boca), y Mário Bittencourt (Fluminense), quienes estuvieron acompañados por los presidentes de la AFA, Claudio Tapia y la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues.

“Hicieron feliz a un pueblo que tanto lo necesita. Hay que agradecerle a él, a Messi, al entrenador que puso y hay que darle mérito por haberlo puesto. Tiene mucho que ver con que Argentina ganara dos Copas América y un Mundial”, concluyó.