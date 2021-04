Una triste situación rodea a una mujer oriunda de Río Tercero, quien el pasado lunes dio a luz a su bebé, mientras está en terapia intensiva por coronavirus. La enfermedad provocó que Verónica, de 36 años, fuera trasladada de urgencia a la ciudad de Córdoba y quedase internada en el Hospital Florencio Díaz.

Verónica estaba cursando un embarazo de 32 semanas pero las complicaciones por su cuadro de Covid-19 fueron motivo para que los profesionales decidieran realizar una cesárea para que naciera su beba. La pequeña, llamada Camila, está en buen estado de salud y con estricto seguimiento médico, según informó FM Sol.

“Verónica está entubada, grave y tiene uno de los dos pulmones muy complicados. Ahora está con respirador artificial y tenemos que esperar la evolución. Presenta neumonía bilateral y la atacó fuertemente el Covid”, explicó el padre de la criatura, en diálogo con el programa Desayuno con Noticias del medio anteriormente citado.

Sobre la salud de la pequeña, Alexis afirmó: “Cami respira solita, la tienen aislada y le hicieron el hisopado para ver si tenía Covid pero no me dieron el resultado; lo importante es que está bien y no tiene complicaciones”.

Por otro lado, el hombre aseguró que su pareja “no tenía patologías previas” y que decidió hacerse el hisopado “porque le dolían los ojos”. Luego agregó: “Al principio estaba bien. A los pocos días comenzó a respirar un poco más agitado, tos seca y le faltaba el aire; se comunicó con su obstetra y luego fuimos a la Clínica donde la médica la mandó a casa con un disparo, pero después todo agravó y evolucionó fuertemente”.

“No es una situación fácil, el pronóstico es grave y esperemos que pueda responder a la medicación que le pusieron; si yo la hubiese dejado en mi casa dos días más se muere”, cerró Alexis.