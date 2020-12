Con su sello y la prudencia que lo caracteriza, Ricardo Zielinski se refirió al choque de este sábado con Talleres, dirigiendo a un Atlético Tucumán que ganó los seis juegos de la primera fase de la Copa Diego Maradona, pero el pasado lunes perdió el invicto ante Banfield.

“Siempre pensamos en el partido que viene, sobre todo porque venimos de perder. Tuvimos inconvenientes por seis futbolistas lesionados y casos de COVID-19 de los que no dije nada porque no me gusta poner excusas, pero lo concreto es que el plantel es corto. Y para enfrentar a Talleres hay que hacer un partido muy bueno para tratar de ganar”.

En una entrevista con La Mesa del Fútbol, y tras explicar que con Banfield fue un partido parejo pero que cometieron “un par de errores que se pagaron caro”, se enfocó en Talleres. “Sabemos que es un buen equipo, no nos llama la atención que haya ganado contra San Lorenzo. Tenemos un gran partido por delante y no nos sirve el empate, porque no hay margen de error”.

Y agregó: “Se le fueron jugadores y los supo reemplazar, porque tiene un presupuesto importante y contrata jugadores que otros clubes no pueden. Igual me preocupa más lo que hagamos nosotros el sábado”.

Si el partido con la T es especial, en gran parte tiene que ver con su identificación con Belgrano. “No vi el partido con Barracas Central, pero se que terminó con un quilombo bárbaro. Pero como no vi, no puedo opinar”.

Y para completar, subrayó: “Desde que me fui de Belgrano tomé la decisión de no opinar desde afuera. Sí estamos pendientes y queremos que le vaya bien, tanto yo como mi cuerpo técnico. Ví el partido del debut con Mitre en Santiago y nos gustaría que pueda volver a Primera pronto”.