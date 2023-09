Racing consiguió un punto que suma ante Atlanta, y los demás resultados le dieron aire

El empate en Villa Crespo, y sobre todo los resultados de los otros equipos con los que compite por la permanencia en la Primera Nacional, redondearon una tarde positiva para Racing, que igualó 2 a 2 con Atlanta por la Zona B del torneo.

Lo ganaba la Academia, por el gol del reaparecido Francisco Mattia a los 26. Siete minutos del gol del zaguero Albiceleste vino el empate del local, por Ríos. En la segunda parte desniveló el ex Instituto, Nicolás Mazzola, tras un rebote de Joaquín Mattalia a los 19, y a los 32 Bruno Nasta puso el 2-2 definitivo de cabeza.

Racing de Nueva Italia iguala 1-1 ante Atlanta por la fecha 29 de la Primera Nacional. (Federico López Claro / La Voz)

Valioso porque además Racing se benefició con el empate de Tristán Suárez, que no pudo con Riestra como local (0-), y sobre todo porque golearon a Chaco For Ever, que quedó penúltimo dos puntos abajo de la Academia. Fue por 4-0 en Resistencia, a manos de Quilmes.

PARA RACING SE VIENE DOS PARTIDOS COMO LOCAL

Después de mucho tiempo Racing pasó por dos fechas seguidas sin sufrir derrotas, aunque el empate con Tristán Suárez como local tuvo sabor a poco. Y ahora lo puede refrendar con dos partidos consecutivos como local.

De visitante, Racing se mide con Atlanta por la Primera Nacional. (Federico López Claro / La Voz) Foto: Federico Claro

El domingo 17 a las 18 recibirá a Aldosivi de Mar del Plata, al que le puede dar alcance porque está tres puntos arriba y viene de empatar con Deportivo Madryn. Y después se las verá con Riestra, en día y horario por confirmar.