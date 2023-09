“Quién dice que a los 60 no se puede”: la bella historia de amor de una pareja de Córdoba

Pablo y Teresa tienen 63 y 69 años, se conocieron tomando mates en un centro integral para personas mayores en la ciudad de Córdoba, se casaron, apostaron nuevamente por el amor y dejaron un emotivo mensaje.

“Todo empezó con un mate, y terminamos casados”, recuerda entre risas Teresa, quien ahora desea viajar a todos los lugares que no conoce con Pablo. Por su parte, el enamorado contó: “Después de muchos años solo, empecé a ir al comedor, me miró fuerte y me di cuenta de todo”.

Teresa y Pablo. Foto: Gobierno de Córdoba

Ambos se encontraron en varias comidas y actividades dentro del centro, pero la señal fue cuando Pablo tuvo que someterse a una cirugía y Teresa lo acompañó siempre. “Ella me ayudó, me cambió, me vistió para entrar al quirófano. Ahí yo dije, esta persona se jugó por mí yo me voy a jugar por ella”, expresó emocionado.

Según sus palabras, Pablo “tenía una vida muy monótona y estaba solo” hasta que conoció a su nuevo amor y “el mundo cambió”. Además, reconoció: “Nos está tocando esa tardecita de la vida donde ya tenemos que pensar en cuidarnos”.

Apostaron nuevamente al amor. Foto: Gobierno de Córdoba

Por último, Pablo dejó una emotiva reflexión:”¿Quién dice que a los 60 no se puede volver a empezar?. Este es un mensaje para la juventud también, que te dicen que a los 60 años no podes empezar de nuevo, yo lo hice y le propuse matrimonio y vamos para adelante, y vamos a salir de viaje, a conocer lugares que ella no conoce, y un montón de cosas más”, culminó.

QUÉ SON LOS CENTROS INTEGRALES PARA PERSONAS MAYORES

En el marco del Plan Córdoba Mayor, a partir de 2018, los comedores se constituyeron en Centros Integrales para Personas Mayores (CIPeM) Los Centros Integrales dependen del Ministerio de Desarrollo Social y son espacios de encuentro e intercambio entre las personas mayores.

Entre sus principales objetivos se encuentran brindar una atención integral centrada en la persona mayor, a fin de contribuir a su calidad de vida y favorecer un envejecimiento activo, a través de proyectos y/o talleres socioculturales y recreativos.