Qué le falta a Javier Gandolfi para confirmar los 11 de Talleres ante Instituto

Talleres enfrentará a Instituto este domingo a las 16.30 en Alta Córdoba, y Javier Gandolfi más que nunca deberá esperar hasta último momento para confirmar la formación con la que afrontará el duelo por la novena fecha de la Liga Profesional.

Diego Valoyes regresaba este jueves de la gira con Colombia por Oriente, con partidos ante Corea del Sur y Japón. Jugó los 90 minutos ante los nipones (victoria de los colombianos, 2-1), y recién este viernes entrenará con el plantel Albiazul. De todos modos, sería titular ante la Gloria.

Diego Valoyes y Alan Franco, están con las selecciones de Colombia y Ecuador, respectivamente. Juegan este viernes el primero de los dos partidos de fecha Fifa. (La Voz)

La alternativa es Ramón Sosa, quien disputó el amistoso entre Paraguay y Chile (ganaron los chilenos 3-2), y jugó apenas tres minutos al ser expulsado a 10 del final. Del otro lado, Matías Catalán ingresó al final en su debut con la Roja, y seguirá en la zaga de Talleres el domingo en Alta Córdoba.

El otro seleccionado Albiazul es Alan Franco, titular en Ecuador, que lo dio vuelta ante Australia para ganar 2 a 1, y también debió afrontar un largo viaje y con cambios de horarios para reintegrarse al plantel Albiazul. De todos modos, sería de la partida ante la Gloria.

Nicolás Pasquini en uno de sus primeros entrenamientos en Talleres. (Prensa Talleres). Foto: Prensa Ta

La otra duda de Gandolfi pasa por la cobertura del lateral izquierdo, con un Juan Carlos Portillo que no llega al 100 por ciento. En caso de no ser de la partida, debutaría Nicolás Pasquini, ex Lanús. La tercera opción es Lucas Suárez, aunque para el cuerpo técnico es más zaguero que lateral.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE TALLERES

Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Juan Gabriel Rodríguez y Juan Carlos Portillo o Nicolás Pasquini; Rodrigo Villagra y Alan Franco; Diego Valoyes o Ramón Sosa, Rodrigo Garro y Francisco Pizzini; Michael Santos; los once para el domingo ante Instituto.