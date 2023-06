Qué es lo último que se sabe sobre el nuevo entrenador para Instituto

Cuando parecía que Instituto acercaba las partes con Diego Dabove para que sea el reemplazante de Lucas Bovaglio, el presidente Juan Manuel Cavagliatto viajó a Buenos Aires para entrevistarse con otros candidatos y demoró la decisión.

Tanto Dabove, desvinculado de Huracán, como la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez (ex Godoy Cruz) y hasta el Apache Carlos Tévez (primera experiencia en Rosario Central), fueron ofrecidos e integran la escudería del empresario Christian Bragarnik.

El ex técnico del Tomba Diego Dabove. Foto: Orlando Pelichotti

Mientras que Federico Bessone, manager del club, mantuvo una reunión con Diego Flores, cordobés ex asistente de Marcelo Bielsa, quien presentó un proyecto. Hasta este martes, ninguna de las propuestas convencía del todo en Alta Córdoba.

POR QUÉ DEMORAN LAS GESTIONES DE INSTITUTO CON DAVOVE

El candidato que más consenso reúne en Instituto es Diego Dabove, pero el ex tecnico de Huracán aguarda además ofrecimientos de clubes a los que pondría como prioridad, por lo que decidió esperar. No está descartado pero ya no sería la opción uno.

El ex coordinador de las inferiores de Belgrano asumió en La Gloria para hacerse cargo del fútbol profesional

Se trata de una semana larga si se quiere, porque el próximo compromiso de la Gloria por Liga Profesional es el lunes 12 ante Racing Club. Este miércoles por Copa Argentina, el equipo será dirigido por Daniel Miliki Jiménez, DT de la Reserva. Los acompañó el manager, Bessone.

LOS ELEGIDOS POR MILIKI JIMÉNEZ PARA INSTITUTO EN COPA ARGENTINA

El plantel de Instituto viajó a Jujuy, para hacer su presentación en Copa Argentina esta miércoles frente al Deportivo Riestra, a las 21.30 en cancha de Gimnasia y televisado por la señal TyC Sports. El ganador del cruce de este miércoles será el rival de Huracán por los 16avos.

El plantel de Instituto para Copa Argentina. Dirige Daniel Miliki Jiménez. Foto: Twitter @InstitutoAC

En principio, Miliki Jiménez mantendría la base de la formación que perdió contra Rosario Central, con el regreso en el arco de Jorge Carranza, ausente en las últimas dos fechas por expulsión. Carranza; Giuliano Cerato o Juan Franco, Joaquín Varela, Leonel Mosevich y Sebastián Corda; Brahian Cuello, Nicolás Linares, Gastón Lodico; Franco Watson; Santiago Rodríguez y Adrián Martínez; los once de la Gloria.