Ante las inminentes nuevas restricciones que accionará el Gobierno de Córdoba para contrarrestar el avance de casos de coronavirus, especialistas sugieren que no se espere hasta el viernes para ponerlas en práctica.

//Mirá también: Martín Llaryora garantizó la presencialidad en las escuelas municipales

Este viernes 21 de mayo tanto el Gobierno como la Municipalidad de Córdoba darían a conocer nuevas disposiciones sanitarias. Al respecto, el infectólogo y asesor del COE, Juan Pablo Caeiro, planteó: “Cuando se empieza a observar que el aumento de casos es persistente, hay que tener cuidado para que no haya acumulación en los lugares de internación”, explicó.

“Desde el punto de vista médico, no creo que haya que esperar hasta el viernes”, remarcó en declaraciones a Cadena 3. En ese sentido anticipó que el Gobierno tomará la decisión junto a los asesores. “Obligatoriamente no habría que esperar si hay que restringir más, pero es la idea para que no haya medidas contrapuestas”, explicó respecto a nuevas disposiciones del Gobierno Nacional.

//Mirá también: Coronavirus en Córdoba: casi 1.500 personas ocupan camas críticas

Sobre la educación, opinó: “Las clases presenciales no han sido el problema de aumento de casos, por lo menos en Córdoba”. Y lamentó que la única posibilidad para disminuir los contagios de coronavirus, hasta que haya inmunidad por la vacunación, sean las restricciones. “No tenemos otra maniobra hoy en día”, asumió.