En la vigilia de este sábado 2 de abril, día en el que se cumplen 40 años de la Guerra de Malvinas, Córdoba fue el escenario de un multitudinario homenaje a los veteranos y caídos de ese combate. En la Plaza de la Intendencia, que ahora pasó a llamarse “Héroes de Malvinas”, cientos de personas recibieron esta jornada con orgullo y respeto.

En una importante puesta en escena, diferentes personalidades de la provincia honraron a quienes combatieron en esa lucha que comenzó un 2 de abril, pero de 1982. Entre los momentos que se vivieron durante la noche de este viernes, uno de los más emotivos estuvo protagonizado, sin lugar a dudas, por el icónico relator de fútbol Carlos “Bocha” Houriet.

En la previa del Himno, el narrador hizo lo que mejor sabe hacer y brindó un relato que le puso la piel de gallina a más de un oyente. El efecto de sus palabras, que fueron transmitidas por Cadena 3, se vio reflejado en los aplausos y el tremendo clima que generó en el lugar.

“No hay miseria más miseria que el olvido, no hay pecado más pecado que la indiferencia. Por eso, gracias por venir, gracias por estar y gracias por levantar esa celeste y blanca, gracias por recordarlos y vivirlos todos los días. No es el 2 de abril, es cada día. Ustedes son héroes”, enfatizó el “Bocha”. Y agregó: “Estoy emocionado hasta los huesos”.

“Gracias por defendernos, gracias por poner el pecho y gracias por saber amar a una bandera y querer de verdad a un país”, les gritó Houriet a los combatientes.

La última reflexión del “Bocha” sobre la Guerra de Malvinas

No es la primera vez que Carlos Houriet se refiere a lo ocurrido en la Guerra de Malvinas: en el 2021, un video en el que reflexiona sobre esta fecha también tuvo una gran repercusión. Allí, “el Bocha” brindó un discurso más relajado, desde su propio hogar, pero no menos emocionante.