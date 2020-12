Nuevamente, la publicaciones en las redes sociales son el foco de la polémica. En esta oportunidad, un funcionario estatal de Laboulaye compartió imágenes -en su cuenta personal- donde se reivindica el proceso dictatorial en la Argentina, el accionar del dictador Jorge Videla y diferentes amenazas a figuras políticas femeninas.

A raíz de estos sucesos, el Colectivo Más Democracia de Córdoba y el Frente de Todos de Laboulaye le pidieron al intendente de dicha localidad del sur cordobés, César Elías Abdala, la desvinculación del funcionario municipal Miguel Guevea, quien se desempeña como Director del Archivo y Museo Histórico “Manuel A. Moreira”. Al cual lo acusan de apología de la dictadura y violencia simbólica hacías las mujeres.

A través de un comunicado, ambas agrupaciones, denunciaron que Guevea, quien ocupa ese cargo desde la anterior gestión de Hacemos por Córdoba, “difunde y comparte en su cuenta personal de la red social Facebook, el día 29 de diciembre del 2020, mensajes contrarios al Estado de derecho y la democracia”.

Las organizaciones difundieron dos imágenes, compartidas por el funcionario, en donde se puede ver como la Policía reprime a Hebe de Bonafini, bajo la leyenda “Que hermoso sueño tuve anoche...”. Y la segunda imagen, reivindica al dictador Videla.

El empleado estatal compartió posteos violentos en sus redes sociales.

Al respecto, las organizaciones argumentaron: “Estamos convencidos que este tipo de mensajes publicados, y en estos dos casos puntuales también las fuentes de las que proceden (grupos de la misma red social abiertamente prodictadura y/o misóginos, respectivamente), ya no deben pasar inadvertidos. No sólo por el horror que implica invocar tiempos a los que no queremos volver más, sino porque es un funcionario de la democracia, y como ya hemos afirmado públicamente, es hora de que la responsabilidad de la palabra dicha en los medios de comunicación y en las redes sociales sea inequívocamente democrática”.

Finalmente, el comunicado reitera el pedido para apartar del cargo al funcionario y solicita a las demás organizaciones de derechos humanos de la provincia, que se sumen al reclamo.

Miguel Guevea es el tercer funcionario cordobés que termina envuelto en esta situación luego de publicar mensajes relacionados a la reivindicación estado de facto. En el año, también se repudiarion las publicaciones de la legisladora Patricia De Ferrari y del jefe comunal de Cerro Azul, Andrés Data, por similares declaraciones.