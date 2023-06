Paulo Dybala se tatuó en una particular parte del cuerpo y mostró el diseño en su Instagram

Paulo Dybala tiene una decena de tatuajes en su piel pero, en los últimos días, sumó un nuevo diseño en una particular parte el cuerpo. El futbolista cordobés decidió subir una historia a Instagram para mostrar su reciente marca en la piel de la palabra “Courage”.

Después de la derrota del equipo de José Mourinho ante el Sevilla por la Europa League, la Joya vive sus merecidas vacaciones junto a su novia Oriana Sabatini. Ambos eligieron como destino una paradisíaca playa aunque no precisaron en qué punto del mundo se encontraban.

En este contexto, el cordobés subió una historia a su cuenta de Instagram donde se puede ver su nuevo tatuaje. Debajo de su cuello y en medio del pecho, Dybala se tatuó “Courage”, que significa valentía.

El cordobés se tatuó "Courage" debajo de su cuello. Foto: Instagram

EL TATUAJE DE DYBALA QUE FUE FUROR EN ARGENTINA

Cuando jugaba en la Juventus, Dybala se tatuó en el brazo izquierdo dos brazaletes que se convirtieron en un verdadero furor en Argentina. En su momento, La Joya fue consultada por este particular diseño pero confesó en varias entrevistas que no tenía ningún significado en especial.

Dybala rompió el 0 a 0 en la final de la Europa League. Foto: Dataref

“Me lo hice porque me gustaba. Se lo vi a otro compañero y me gustaba como quedaba estéticamente. Es parecido a los brazaletes que utilizaban los antiguos romanos para la guerra, me lo hice por lo estético, más que por cualquier significado que pueda tener”, dijo el futbolista.