Palabra autorizada: el cazatalentos de Julián Álvarez analizó al 9 de Argentina para el Mundial Qatar 2022

Julián Álvarez tiene 22 años y está disfrutando su convocatoria para el Mundial de Qatar 2022. Su presente soñado es realidad gracias a un voto de confianza en su infancia. El detector de talentos, Piero Foglia, vio la luz en aquel niño de Calchín. En diálogo con Vía Córdoba, habló del presente del cordobés y qué puede aportar el 9 a la selección Argentina.

Además de “cazatalentos”, Foglia es el director deportivo de Atalaya de Córdoba y una palabra autorizada en el rubro. Anticipó que Álvarez “puede apórtale mucho a este equipo y tiene virtudes que lo hacen un delantero muy completo”.

Julián Álvarez marcó el 1-0 del seleccionado sobre Jamaica.

El detector explayó una por una las cualidades del joven: “Desde lo técnico, definición, presión, frescura al ataque y velocidad”. En tanto, destacó: “Desde lo posicional, se adapta y se concentra el tiempo que le toque participar”.

La llegada de Julián Álvarez al Manchester City de Pep Guardiola

Por otro lado, analizó el arribo del 19 al Manchester City y a la primera división del fútbol inglés, la Premier League. “Es la que expresa su entrenador (Josep Guardiola): se adaptó a la mejor liga del mundo en poco tiempo y cada vez que le tocó jugar, aportó su talento”, aseveró el director deportivo.

Julián Álvarez anotó el segundo tanto en la victoria 2-0 del City frente al Chelsea por la Copa de la Liga de Inglaterra. (AP) Foto: AP

Los amantes del fútbol se preguntan si los deportistas alguna imaginaron el llegar a Europa y el vestir la camiseta de su seleccionado. Le consultamos esto a Foglia y dijo: “Sinceramente, me imagine que él jugaría en estos niveles y no me sorprende”.

Julián Álvarez y su festejo de gol en el amistoso ante Emiratos Árabes. (AP Photo/Kamran Jebreili).

Como buen profesional, vaticinó: “Se visualizaba que, si en su camino de crecimiento no pasaba nada fuera de lo normal, esta sería su realidad”. Sobre la convocatoria por parte de Lionel Scaloni, agregó “el entrenador siempre lo confirmaba y Julián estuvo a la altura en todo momento”.

Julián Álvarez y su festejo de gol en el amistoso ante Emiratos Árabes. (AP Photo/Kamran Jebreili).

El cuarteto cordobés en Qatar 2022

“La convocatoria de los futbolistas cordobeses me pone muy feliz porque nos representan a nivel mundial. Además, son importantes para nuestro seleccionado, lo vienen demostrando en todas las competencias”, expresó con alegría Foglia sobre los otros representantes de La Docta en la Copa del Mundo.

Los cordobeses que vestirán la celeste y blanca en el Mundial Qatar 2022. (Foto Montaje)

Por último, el profesional en el fútbol exclamó: “Córdoba volvió a generar futbolistas de élite”. A horas del debut del seleccionado en la cita ecuménica, el presente y futuro futbolístico de los cordobeses parece brillante.