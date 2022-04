Pablo Ceballos es un cordobés de 41 años que perdió su vista a los 10. En 2019, se enteró que un tratamiento le permitía recuperar la visión, pero el precio era inaccesible. Por eso, lanzó una colecta solidaria que fue pausada por la pandemia. Ahora, la retomó con la esperanza de poder recaudar el monto necesario.

El objetivo es acceder a un tratamiento con células madres que se realiza en China. El proceso consiste en dos etapas: “la aplicación de células madres a través de un suero, y el punzamiento de la columna”, según explica Pablo a Vía Córdoba.

Sin embargo, la terapia tiene el valor de 50 mil dólares, monto que en pesos argentinos se acercaría a los 10 millones -en valor dólar paralelo-. La suma también cubre el pasaje de Pablo y un acompañante, ya que desde la clínica solicitan alguien que cuide constantemente al paciente.

Volver a empezar

“Cuando comencé la campaña llegué a juntar 4 mil dólares, que es lo que tengo actualmente. Ahora tuve que retomar todo de nuevo, tanto con la clínica para consultar el estado del tratamiento, como con la cuenta solidaria en el banco, que tuve que reabrirla”, explicó.

El cordobés retomó su colecta con el sueño intacto: poder ver a su hija. Foto: Gentileza

Asegura que la colecta debió ser interrumpida a raíz de la pandemia. “Sé que ahora es muy difícil recaudar el dinero, porque es mucho y el dólar en 2019 estaba a mucho menos. Pero decidí retomar porque mi sueño es recuperar la vista y poder verle la cara a mi hija”, comentó.

Un tratamiento milagroso

“Casos como el mío, hay cinco mil como antecedentes y en todos han sido exitosos. Me aseguran recuperar la vista. No se sabe en qué porcentaje porque eso depende de cada organismo”, comentó respecto al tratamiento.

Pablo precisa que Néstor, un hombre de La Pampa, con quien pudo contactarse, accedió al procedimiento médico y recuperó su vista. “Él me resumió que es como un milagro, dice que todos los días te despertás y ves un poquito más, hasta que un día la visión regresa casi completamente”, cuenta.

El apoyo de la familia y los planes con su hija

“Retomar esto significó todo un desafío, y es algo que a nivel psicológico requiere mucha tranquilidad y paciencia, porque genera mucha ansiedad y la recaudación es muy lenta”, evalúa el cordobés que ahora vive en Santa Fe.

Su familia y la esperanza de volver a ver, son los pilares que lo impulsan a embarcarse nuevamente en este proceso.

"Sueño con verle la cara a mi hija", expresa el hombre de 41 años. Foto: @pablo.ceballos.7355

“Mi hija está feliz y ansiosa, ella tiene 12 años y me pregunta si falta mucho. Cuando le conté de la colecta la primera vez, me dijo: ‘¿Papi vos me vas a querer igual cuando me veas?’, y eso indudablemente te moviliza y te pone ansioso”, confía.

La mínima posibilidad de recuperar la vista hacen que Pablo pueda imaginarse un futuro diferente. “Yo le digo a mi hija que cuando pueda volver a ver, me voy a comprar un auto y los fines de semana nos vamos a ir de viaje, a ver paisajes. Y son esas cosas, que nos cambiarían la vida para siempre”, cerró.

Cómo ayudar a Pablo

Quienes puedan colaborar con Pablo, pueden depositar el monto que deseen en la siguiente cuenta:

Alias: DIBUJO.BUFALO.LANA

CBU: 3300500125000275664076

“Me ayudan incluso compartiendo mi historia”, dijo Pablo quien espera que alguien pueda patrocinar su colecta y así lograr el objetivo.