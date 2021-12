Con la llegada de la variante Ómicron a Córdoba y el país, los casos diarios registraron un aumento exponencial en las últimas semanas. Incluso, personas que está vacunadas con las dos dosis contra el coronavirus y quienes ya cursaron la enfermedad volvieron a infectarse.

En diálogo con Vía Córdoba, Octavio Arce, médico cordobés especialista en Medicina Interna, que trabaja desde hace varios años en Madrid, explicó que esta situación tiene una explicación y que no es simplemente mala suerte. En una entrevista exclusiva brindada a este medio, el experto señaló que la principal característica de la variante Ómicron es la cantidad de mutaciones que presenta.

“La variante Ómicron tiene más de 30 mutaciones, la mayoría de ellas en la proteína Spike, que es la proteína que utiliza el virus para entrar a la célula. El hecho de que tenga tantas mutaciones en esta proteína le permite, a priori, escapar de la acción de las vacunas o del efecto de los ‘anticuerpos neutralizantes’”, indicó Arce.

“Esto significa lo siguiente: en principio, la vacuna induce en la persona la formación de anticuerpos, que son proteínas que se unen al virus y bloquean su entrada a la célula hasta eliminarlo por diferentes mecanismos. El hecho de que esta variante tenga tantas mutaciones hace que los anticuerpos pierdan el sitio donde reconocen al virus”, sostuvo el también experto en enfermedades infecciosas. Y explicó: “Es como si un ladrón se cambia el aspecto físico después de robar para que la policía no lo pueda identificar”.

Covid en el mundo: qué posibilidades hay de una tercera ola

En cuanto a la posibilidad de que este sea el comienzo de una tercera ola de Covid-19 en todo el mundo, Octavio Arce indicó que “es muy probable”, ya que “lamentablemente, el aumento en la contagiosidad y la ventaja evolutiva que le aportan las mutaciones a esta variante, van a permitir que se convierta en la variante dominante a nivel mundial generando un importante incremento de casos”.

Testeos e hisopados en el Parque de las Naciones por el aumento de casos de Covid variante Ómicron. (Nicolás Bravo) Foto: Bravo Nicolas

No obstante, el médico reconoció que “hasta el momento, los casos reportados han sido leves, no han generado ningún cuadro de gravedad”. Asimismo, remarcó que “mientras más vacunada esté la población de los países, menor va a ser el impacto de esa potencial ola, porque la vacunación no solo puede disminuir la cantidad de casos que se produzcan sino que también genera una disminución en la gravedad de los contagios”.

Los problemas que puede generar la variante Ómicron en Argentina

En cuanto a los problemas que puede generar la variante Ómicron en Córdoba y en Argentina, Arce señaló que “son los mismos que puede generar en todo el mundo: un aumento en el número de casos y la posibilidad de infecciones de brecha, es decir, en personas que ya fueron vacunadas o ya cursaron la enfermedad”. “Argentina tiene una ventaja y es que tiene una tasa relativamente alta de vacunación en comparación con otros países del mismo nivel socioeconómico”, valoró.

Covid en Córdoba: la necesidad de una mayor preparación sanitaria

Otro de los inconvenientes que están atravesando estos días tanto la provincia como todo el país, es la saturación de los centros de testeo y de análisis de las muestras. “Creo que necesitamos más preparación, no solo en el equipamiento del sistema sanitario, sino también a nivel de laboratorios. Es necesario que haya centros en todo el país que puedan detectar las nuevas variantes”, explicó el experto.

“La vacunación contra el Covid-19 es indispensable”

A pesar de la posibilidad de contagiarse aunque te hayas vacunado contra el Covid-19, el médico del Hospital Universitario 12 de Octubre, rescató que “la vacunación es indispensable”. “Las vacunas son una de las herramientas, junto con el agua potable y los antibióticos, que han servido para aumentar la expectativa y la calidad de vida de la población”, consideró. Y enfatizó: “Lamentablemente, las vacunas son víctimas en su propio éxito: han sido tan eficaces en disminuir muchas enfermedades que antes eran mortales y que causaban miles o cientos de miles de casos como la viruela, el sarampión o la rubéola, que al no verse más estas patologías, la gente, paradójicamente, pierde un poco el sentido de la vacunación”.

Vacunación contra Covid-19 en el Comedor Universitario UNC. (Ramiro Pereyra/ La Voz) Foto: Javier Ferreyra

A su vez, en contra de la desconfianza de la gente, Arce aseguró que “las vacunas son seguras”, y explicó que el hecho de que “hayan salido en tiempo récord no significa un aspecto negativo, sino que es una demostración del éxito que tiene la ciencia cuando se trabaja en conjunto entre miles de especialistas en el mundo”. “Que haya habido efectos adversos poco frecuentes y que la mayoría de ellos hayan sido leves, habla un poco más de la seguridad que tienen las vacunas y de la eficacia para prevenir cuadros graves de la enfermedad y muertes”, detalló.

No obstante, el médico subrayó que “las vacunas no son mágicas, no son milagrosas, hay que ayudarlas tomando precauciones con las otras medidas sanitarias”.