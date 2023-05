“No la puedo meter”, expresó Adrián Martínez sobre la falta de gol en Instituto

Adrián Martínez es el delantero que Instituto contrató para la aventura del regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. En medio de la falta de gol, es uno de los apuntados por los hinchas y los medios y este martes se refirió a esa carencia.

“No la puedo meter”, dijo lisa y llanamente el hombre de 30 años al final del entrenamiento de cara al duelo contra Colón en el Monumental de Alta Córdoba. Luego, indicó que los rivales “llegan y las que no entraban, ahora sí entran”.

Adrián "Maravilla" Martínez, delantero de Instituto. Un jugador con una historia de vida más que particular. (Conmebol).

“Somos el mismo equipo y vamos a dar vuelta esta situación. Creo que es seguir trabajando entre todos”, aseveró en concordancia con su director técnico, Lucas Bovaglio. En este sentido, aclaró que no pueden decir que no trabajan, pero “son pequeños detalles” que no permiten los buenos resultados.

Instituto busca la recuperación ante Colón en Alta Córdoba desde las 20.30 de este sábado. Foto: José Hernandez

Las pelotas de Instituto que no entran y el “otra vez lo mismo” cada vez que les convierten

“Hay pelotas que buscamos y simplemente no entran. Tenemos que mejorar. El fútbol es resultados y las situaciones a veces no se dan”, expresó “Maravilla. Por otro lado, aseguró que deja todo en cada oportunidad que le toca pisar el terreno de juego.

Por último, se refirió al hincha que se identificó con un equipo que corría. Pero ahora “quizás no lo hace tanto al recibir un gol en contra”, confesó. Cuando te convierten, uno piensa: ´otra vez lo mismo´”, concluyó.