De amplia trayectoria y con muchos logros en las espaldas, Néstor Ortigoza anunció que se retirará como futbolista a fin de 2021, cuando termina su contrato con Estudiantes de Río Cuarto.

“Arranque el nuevo año sabiendo que para mi va a ser el último”, afirmó el volante al medio IP Noticias. Con 36 años se mantiene en vigencia y estuvo a un paso de la Primera División en las dos finales disputadas con el Celeste del Imperio, que no pudieron ser con festejo.

“Me siento bien pero ya quiero ir cerrando esta etapa. Quiero retirarme jugando y bien. El cuerpo no responde de la misma manera, es cuestión de ser consciente de cuando decir basta. Retirarse uno y no que el fútbol lo retire”, explicó el Gordo.

Anticipó además que le gustaría ser entrenador, y aunque lamentó que el retiro no sea con la camiseta de San Lorenzo, con la que fue campeón de Copa Libertadores en 2014, destacó a Estudiantes: “A veces uno sueña una cosa y a veces no se da. Por suerte encontré un club muy ordenado que me abrió la puerta, que me quiere mucho y me valora”.