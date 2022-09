Natalia, la hija de la Mona Jiménez, reapareció y reveló un encuentro con Juana Delseri

Natalia Taddei fue reconocida en 2015 como hija de Carlos “La Mona” Jiménez. Años después, comenzó con un proceso judicial para obtener el apellido de su padre que, luego, lo ganó. Sin embargo, aseguró que la relación con el cuartetero es casi nula y reveló una charla que tuvo con Juana Delseri.

En el programa A la Tarde, Natalia relató que intentó un acercamiento con el ídolo cordobés pero nunca pudo lograrlo. Contó que, días atrás, estuvo en Córdoba y logró hablar con Juana, exesposa y madre de los otros tres hijos de La Mona. Sin embargo, fue una charla en la vereda y con guardias presentes.

“No vengo a pedir amor, pero tengo la necesidad de dar vuelta la página y hablar con usted para que sepa cómo fue la historia”, dijo Natalia respecto a su charla con la exesposa del Mandamás. Y añadió: “Ella me reclamó por qué no vine antes”.

Relató también que le expresó que sentía que todos los Jiménez la odiaban, pero Juana lo negó categóricamente. Y lanzó: “La gente que me quiere me dice que me cuide, que cuide mi vida, porque es un ambiente muy peligroso”.

Sobre su padre, Natalia reveló que Juana le confesó: “Mis hijos nunca tuvieron padre, no es que solo vos no tuviste”. Y contó una confidencia cuando sus hijos le hicieron elegir entre ellos o su padre. “Ellos le decían que busque un hombre que la valore, que la quiera. Es él o nosotros, le dijeron”.