Nahuel Losada, figura en Belgrano: “El clásico con Talleres no fue el partido del año, lo fue con Boca”

El 4-3 de Belgrano-Boca fue un espectáculo, en los que los arqueros sufren. Incluso Nahuel Losada, figura en lo que va del torneo y un punto alto en el triunfazo sobre el Xeneize. “Había varias cosas que queríamos cumplir: ganarle a un equipo grande, trepar a la punta, entrar al lote de la Copa Sudamericana. Todavía no ganamos nada, no hay que relajarse, pero ganar así nos da tranquilidad”, puso la firma el arquero Celeste.

Lo cierto es que Belgrano lidera la tabla de la Zona B de la Copa de La Liga, condición que estrenará este lunes a las 20 en la visita a Defensa y Justicia, uno de sus perseguidores, dos puntos abajo. Y llega con el ánimo templado por el empate con Talleres, muy de visitante, y la victoria ante un Boca con un mix, pero impulsado por la clasificación a la final de la Libertadores.

Nahuel Losada, el firme arquero de Belgrano, clave en el empate con Talleres en el clásico cordobés disputado en el Kempes. (Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

“Pasamos dos rivales complicados, llevamos ocho fechas sin perder y no es poca cosa. No conocemos la derrota y crecemos en base a eso. Necesitamos un poco más de juego, de conexión en los últimos metros del campo porque en lo defensivo somos muy buenos. Debemos buscar esa regularidad.

Dueño de cuatro vallas invictas en el torneo, Losada resaltó: “Estoy pasando el mejor momento de mi carrera, pero me enoja que venía de 400 minutos sin que nos conviertan, y no estuvimos atentos en un parte de jugadas. Rivales así te lo hacen saber”.

Nahuel Losada contuvo un penal y Belgrano mantiene su arco en cero ante Sarmiento en Junín. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

Uno de esos partidos con arco en cero fue ante Talleres, y señaló: “El clásico no fue el partido del año, para nosotros fue contra Boca. Nunca nos planteamos mirar el descenso, nos propusimos objetivos altos”.

EL SALDO EN CONTRA DE BELGRANO, DE VISITANTE

Este lunes Belgrano va ante Defensa y Justicia, que pelea en dos frentes porque clasificó a la semifinal de Copa Argentina ante San Lorenzo, tras eliminar por penales a Chaco For Ever. E intentará cortar una racha de once fechas sin ganar en condición de visitante. Y en 10 no convirtió goles.

El festejo del cuarto gol de Belgrano de Esteban Rolón. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

El equipo de Guillermo Farré no suma de a tres fuera de casa desde abril pasado, en la visita a Gimnasia. Y a Defensa y Justicia no lo derrota en Varela desde el 4 de junio de 2011 por 3 a 2 en partido del Nacional B (hoy Primera Nacional). Encuentro que clasificó a los cordobeses a un lugar en la promoción, que después sería con River y el ascenso en el Monumental.