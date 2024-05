Habló la joven acusada de asesinar a su padre arquitecto en Córdoba y le dejó un mensaje a la familia

A poco más de un año y medio de asesinato del arquitecto Reynaldo Flehr en su casa de la ciudad de Córdoba, habló su hija, Irina, quien está presa y es la principal acusada del estremecedor crimen que sacudió a la sociedad.

EL CRIMEN DEL ARQUITECTO REYNALDO FLEHR EN CÓRDOBA

La escena era de terror, Flehr apareció el 28 de diciembre atado de pies y manos a una silla, amordazado y con disparos, el televisor a todo volumen y sin testigos presentes en su casa de barrio Los Boulevares.

Un mes y medio más tarde, la Policía de Córdoba aprehendió a Irina Lourdes Flehr (20), su hija, Leandro Moscarello (26), su yerno, Samuel Moscarello (24), David Suárez (24) y David Silvestre (23). La Justicia sospecha que ella, su exnovio y dos amigos de él orquestaron el hecho.

HABLÓ LA JOVEN ACUSADA DE MATAR A SU PADRE EN CÓRDOBA

Este miércoles 8 de mayo desde la cárcel de Bouwer, Irina rompió el silencio y recordó la sucesión de los hechos. “Ese 28 de diciembre yo no estaba enterada de nada, vino Homicidios a mi casa y me avisó que mi papá había fallecido”, dijo en diálogo con El Doce.

La fiscal Claudia Palacios imputó a Irina Lourdes Flehr y su pareja Leandro Moscarello, como partícipes necesarios del crimen del arquitecto Reynaldo Flehr. (Nicolás Bravo) Foto: Bravo Nicolas

Luego, contó que por pedido de las autoridades fue a declarar en el marco de la causa, que desde “un prinicipio me indicó como perpetradora del hecho”, según sus palabras. Paralelamente, rememoró que fue “un momento difícil y un calvario porque intentaba saber qué había pasado y no tenía noción de nada”.

Por otro lado, Irina le respondió a aquellas personas que piensan que asesinó a su padre para obtener una herencia adelantada de los bienes y propiedades. “Cómo voy a mandar a hacer eso si era la única sangre que me quedaba”, expresó.

Además, reveló que su madre dejó una herencia para ella y sus hermanos cuando falleció, por lo que no eran necesarios los bienes de su padre. Paralelamente, se refirió a los rumores que sentencian que ella sacó de su casa a su padre.

“Yo no eché a papá de mi casa. Quedé embarazada, cuando se enteró comenzamos a discutir y ese día estaba Leandro en el domicilio. Mi padre llamó a Policía, que vino a casa y él decidió que ambos se retiraron de casa y yo me quede sola”, contextualizó.

EL MENSAJE DE IRINA PARA LA FAMILIA DEL ARQUITECTO FLEHR

En este marco, la joven detalló que su padre “no era de meterse en ningún problema, era una persona muy buena, no tenía motivo para que lo asesinen” y no tiene idea de quién podría haberlo asesinado.

Tampoco se animó a apuntar contra su exnovio, actual padre de su hija, pero confesó que se arrepiente de haberlo conocido. Finalmente, le dejó un mensaje a los Flehr: “Estoy muy triste porque yo no tengo familia directamente. Que mi propia familia me de la espalda y piense una cosa tan fea de mi me pone mal. Quisiera tener la oportunidad de poder hablar con tío y abuelo, quienes estaban enojados desde antes porque piensan que eché a mi papá de mi casa”.