Sigue la conmoción luego de que este miércoles la Policía de Córdoba detuviera a la hija de Reynaldo Flehr, el arquitecto que apareció muerto de dos balazos el 29 de diciembre pasado. También fueron detenidos la pareja de la mujer, con quien tienen un hijo de un año, y otros tres sujetos. Justamente uno de los que habló del caso fue el abogado de la mujer detenida.

“Estoy sorprendido totalmente porque Irina con su papá no tenía conflicto alguno. Sobre todo cuando Irina nos refiere que las primeras investigaciones estaban referidas al entorno personal del arquitecto”, arrancó detallando Pablo Loza a El Doce.

“No había ningún conflicto patrimonial en danza, la sucesión que tenían ellos en común respecto de la mamá de Irina, ex esposa fallecida del arquitecto Flehr, estaba solucionada, transitando los últimos pasos judiciales para que se le pudieran inscribir los bienes que formaban parte de la sucesión a Irina y su papá”, explicó el abogado.

Cómo fue el asesinato del arquitecto Foto: Diego Forti

Y agregó: “La sucesión en si misma la comprenden bienes inmuebles, no hay inventariado dinero en efectivo y automotores creo que hay uno solo. Ellos acordaron la distribución, al ser los únicos dos herederos. Lo único que resta es terminar la sucesión que es que el juez apruebe el acuerdo y ordene las inscripciones en el registro de la propiedad”.

“El acuerdo estaba cerrado, presentado e incluso se estaba encaminando la sucesión. Los abogados que intervinieron antes en representación del arquitecto y de Irina tenían que pedir las regulaciones de honorarios y esa es la discusión en tratamiento. En lo que hace los bienes estaba todo acordado entre las partes”, profundizó.

Por otra parte, Loza fue consultado respecto a que si había algún cambio en la conducta de Irina luego de que se conociera la muerte del padre, pero el abogado aseguró que no notó nada extraño. “No y menos respecto de la conducta de Irina y su pareja. Tienen un hijo de un año y medio, es un bebé. No hay nada raro en su conducta. Su primera preocupación, como justo estaba con Covid, no puede tomar contacto con la causa de manera personal y el cuerpo una vez que le hacen la autopsia no sabia dónde lo habían enterrado al padre. Tomamos las medidas para que informen donde le habían dado sepultura”, concluyó.