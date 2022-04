Pedro Marchetta falleció este jueves, a los 79 años. Innumerables son los recuerdos que se tiene del “Negro” de su etapa como jugador y también como entrenador. Pero las que más quedaron en el recuerdo para el fútbol cordobés fueron algunas anécdotas que involucran a Belgrano, Talleres e Instituto.

Sobre el “Pirata” pesa una de las frases más fuertes, incluso hay un video donde está registrado el momento en el que el Negro Marchetta dice: “Realmente me molesta, aparte son unos cagones de verdad. Es la hinchada más cagona del fútbol argentino esta”. La tremenda frase resonó en todos los rincones del, justamente, fútbol nacional.

Pero todo tiene una explicación y al tiempo, el propio Marchetta contó qué fue lo que pasó y por qué tiró esa dura frase. Todo había arrancado en la semana con un aparente “apriete” de la barra de Belgrano al entrenador. Para no confesar lo que había ocurrido se refirió a toda la hinchada, en vez de a la barrabrava.

“Me equivoqué, sí, tendría que haber dicho: ‘La barra brava de Belgrano es la más cagona’. Generalicé al pedo, porque a mí me vinieron a insultar los de la barra, estuvo todo organizado. Un día se acercaron a la cancha y me apretaron: ‘Te vamos a quemar la casa y te vamos a violar a tu mujer culiao’, y yo levanté la lona y les dije: ‘Ojo con la casa, eh’, ja, ja... Los tipos se entraron a cagar de risa”, desdramatizó tiempo después el propio “Negro”.

Pero de Belgrano también tuvo otros recuerdos, por ejemplo el del día más triste de su carrera. “Dirigiendo a Belgrano perdí el ascenso contra Banfield en la final del octogonal. Ganamos 1-0 en Córdoba, acá íbamos 0-0, se me lesionó Blasón y cometí el gran error de poner un delantero, Scatolaro, en vez de un volante, el Gallego Vázquez. Nos ganaron 2-0 y ascendieron ellos. Lo perdí yo ese día. Todavía me duele”, rememoró Marchetta en diálogo con El Gráfico.

Pedro Marchetta estuvo 10 partidos en el Pirata, se fue tras la famosa frase contra la gente.

Marchetta, Instituto y la anécdota del arquero que no se retiró a tiempo

De esta historia no existen registros fílmicos, pero sí que el propio Marchetta la contó en una entrevista con El Gráfico, en el famoso 100x100. Mientras contaba anécdotas con diferentes arqueros, el “Negro” aprovechó para contar la de Antún: “Y hablando de arqueros, está la del famoso Antún, en Instituto, ¿la conocés?”, tiró.

Y contó: “Se me había lesionado el titular y este Antún andaba bárbaro en los entrenamientos. Se venía Español de López-Caballero, un equipazo que trabajaba muy bien la pelota parada. Perdimos 4-0 con cuatro cagadas monumentales de Antún. Al otro día, se me acercó en el vestuario: ‘Pedro, le vine a decir que no cuente más conmigo, voy a largar el fútbol’. Le contesté: ‘¿Por qué no me lo dijiste ayer antes del partido, hijo de puta?’, ja, ja…”

Marchetta su paso por Córdoba y su sentencia: “Talleres tiene mucha más gente en toda la provincia”

En su paso por Córdoba, Marchetta pasó directamente de dirigir Talleres a Belgrano, algo increíble. Sobre esa situación contó cuánto fue el dinero que pidió para dirigir al “Pirata”. “Esta enfermedad que tengo me ayudó a aquietarme, pero me dejó rengo. Yo me fui de Talleres a Belgrano, derecho, un sacrilegio total. Estaba descansando acá y me llamó Hugo Gaggero, que fue el N° 1 de la DGI de Menem durante 10 años. Me dijo que me venía a buscar para ir a Belgrano. ‘Sólo si venís con 35 lucas verdes, voy’, le contesté, y al día siguiente apareció con las 35 lucas’”.

Por último, en esa misma entrevista con El Gráfico, Marchetta definió quién es para él el “más grande de Córdoba: “¡Talleres! Tiene mucha más gente en toda la provincia. Talleres te mete 60.000 tipos en la cancha como si nada. Para mí, Talleres y Central son los equipos más grandes del interior, lo más aguantadores y sufridos. Creo que si Belgrano hubiera estado 7 años en el Argentino A, quemaban la ciudad”.