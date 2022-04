Pablo Ceccarelli, ex CEO de Magenta Discos, lanzó fuertes declaraciones respecto a la muerte de Rodrigo Bueno. El empresario puso dudó del accidente y aseguró que al Potro “lo asesinaron” los dueños de la productora. Ante esto, los hermanos Kirovsky salieron al cruce y desmintieron la acusación.

Fue Norberto Kirovsky, presidente de Magenta Discos y uno de los acusados, quien envió una carta documento a Pablo Ceccarelli, tras sus dichos. “Hay medios que le dan aire a cualquiera sin chequear ni quién es ni las cosas que dice”, expresó en su cuenta de Twitter.

En el documento se pide que suprima y cese con las acusaciones. “Como así también retractarse respecto de los dichos calumniosos vertidos en los programas de televisión”, reza la notificación.

Además de la carta documento, Kirovsky publicó una serie de capturas sobre la detención de Ciccarelli en el 2019. En su momento se lo culpaba de estafas en el ámbito automotor, negocios inmobiliarios a través de páginas de internet. También era investigado por alquileres fraudulentos en la Fiesta de Disfraces, pero en su momento fue detenido por un sólo hecho en particular.

La palabra de Pepe Gozalo, ex mánager de Rodrigo

Consultado sobre las acusaciones contra los hermanos Kirovsky, el ex mánager del cuartetero expresó a Noticiero Doce: “No lo sé, yo realmente no lo conozco a este señor (refiriéndose a Ciccarelli), puede ser que haya trabajado en Magenta pero como yo ya no tenía trato con Magenta no te puedo decir si es verdad o mentira”.

Si bien dijo desconocer esta teoría, el mánager avaló la idea de que con el Potro muerto la discográfica ganó mucho más dinero que cuando estaba vivo. “Eso es verdad. Al único que le convenía que Rodrigo esté muerto es a Magenta, porque no sé cuantos millones de discos vendió, nosotros ganábamos con los shows”, indicó.