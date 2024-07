“Me arrastraron de los pelos”: habló la jubilada que noquearon para robarle el auto en Córdoba

Cledia es una mujer jubilada de 75 años que sufrió una brutal golpiza por parte de cuatro delincuentes, quienes la noquearon para robarle el auto con sus pertenencias. Este jueves 4 de julio, ella habló y aseguró que la “arrastraron de los pelos”.

VIDEO: ROBO DE AUTO Y GOLPIZA A UNA JUBILADA EN CÓRDOBA

El hecho acaeció alrededor de las 17.30 en la calle Juan Rodríguez, entre Agustín Garzón y Corrientes, en barrio San Vicente. Todo quedó filmado por una cámara de seguridad del sector y muestra como los violentos la arrojaron al suelo y escaparon.

Según las imágenes, cuatro delincuentes interceptaron a la mujer de 75 cuando esperaba a un gasista en su vehículo, un Fiat Mobi color Rojo. Los sujetos la golpearon e hicieron perder el conocimiento, sacaron del rodado, la arrojaron y se dieron a la fuga.

HABLÓ LA JUBILADA GOLPEADA BRUTALMENTE EN CÓRDOBA

De acuerdo a vecinos de la zona, el dueño de una casa donde ocurrió el robo asistió a la señora mientras le robaban. Este también recibió golpes de los malvivientes. Sin embargo, Cledia no rememora nada por la fuerza de los golpes.

Cledia, la jubilada asaltada por cuatro delincuentes en Córdoba. Foto: Captura de pantalla

“No recuerdo más nada, ni siquiera puedo explicar de qué manera me trataron. Al ver fotos y videos tampoco recuerdo que me dejaron tirada en la calle”, aseveró la víctima, en diálogo con El Doce. Luego, detalló que sufrió lesiones en la lengua, mandíbula y frente, donde le hicieron cinco puntos.

“Perdí el conocimiento hasta que llegó la ambulancia. Por lo que vī en las imágenes, me arrastraron de los pelos”, indicó. En este contexto, detalló que cuando se higienizó la cabeza se sacó cabello. “Tengo impotencia, miedo y me llevaron todo”, cerró consternada.