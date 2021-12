Mauro es un cordobés de 14 años, que aprovechó la pandemia para capacitarse en la reparación de celulares. Su historia se hizo viral luego de que su mamá contara que el adolescente pedía para Navidad, las herramientas para poder montar su propio negocio. La trascendencia fue tal, que el joven pudo conseguir los materiales y conectarse con argentinos de todo el mundo, que ofrecieron su ayuda.

Fue su abuelo quien le regaló una capacitación online. En diálogo con TN, el joven dijo: “Si bien al principio mi abuelo prefería que yo estudiara algo relacionado con la instalación de paneles solares, finalmente se decidió por comprarme este curso de arreglo de teléfonos celulares. Y con el dinero que fui juntando con las primeras reparaciones que hice, y la ayuda de mi mamá, pude adquirir otro curso de reparación de celulares y tablets del que ya me dieron el título”.

De a poco, el joven fue armándose de herramientas pero encontró la necesidad de adquirir un microscopio valuado en 150 mil pesos; una cifra que no estaba a su alcance pero que, con la solidaridad de unos rosarinos, podría adquirir.

La solidaridad, en todos lados

“Luego de que mi madre hiciera público mi caso en las redes sociales, un grupo de Facebook con mayoría de gente de Rosario se pusieron de acuerdo para juntar dinero y comprarme un microscopio para que pueda seguir trabajando. Ya les envié mi dirección, y ellos me dijeron que me avisarán cuando el aparato sea enviado a mi casa”, contó el adolescente que vive en el barrio Kairos.

Mauro le pide a Papá Noel que le traiga herramientas.

A su vez, un hombre que también es de Córdoba le regaló al chico un kit completo de desarmadores y otro kit completo de apertura. Aunque todavía le hace falta un osciloscopio, que sirve para medir el rendimiento y las eventuales fallas que tienen los teléfonos móviles.

La ayuda no quedó ahí, sino que también se contactó un argentino que vive en China. “Un hombre argentino me contactó desde China y ya me está enviando una fuente de laboratorio muy bien equipada, con varias herramientas en una”, señaló el joven.

Ahora, Mauro está al frente de su local “KingTec”, donde realiza servicio técnico de celulares, tablets y equipos de sonido; además de reparaciones en general. Quienes quieran adquirir su servicios pueden hacerlo al número 3513590799.