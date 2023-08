Matías Romero: “Instituto es un club hermoso y esperemos que sea un gran semestre para todos”

Luego del debut de con el triunfo ante Arsenal, en Sarandí por 1 a 0 con gol de Adrián Martínez, Instituto trabajó en La Agustina pensando en lo que será el juego ante Atlético, en Tucumán el lunes 28 a las 21.30, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional.

En el juego ante los del Viaducto, en el último minuto, ingresó Matías Romero quien fue el último jugador en incorporarse al plantel dirigido por Diego Dabove. El volante, que llegó desde Banfield, habló luego del entrenamiento del martes sobre sus primeros días en el club de Alta Córdoba.

Entrenamiento de instituto en la Agustina. Foto Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

“Me siento contento, feliz, con unas expectativas altas. Me encontré con un club hermoso, con personas muy amables que me hicieron sentir cómodo. Así que estoy tratando de adaptarme”, dijo Romero.

Además añadió: “Conozco a Diego Dabove, conozco a sus objetivos que son, primero mantener la categoría, y sumando puntos te va a llevar a pelear cosas importantes así que esperemos que sea un gran semestre para todos”.

Entrenamiento de instituto en la Agustina. Foto Pedro Castillo Foto: Castillo Pedro

Sobre el partido ante Arsenal, Romero dijo: “Sabíamos que era una final, un partido muy importante no sólo por el rival directo sino para arrancar bien. Ahora ya preparando el partido que viene sabiendo que es otra gran final”.

Sobre su posición en cancha que es la de volante por derecha, Romero sabe que debe competir con Gabriel Graciani, uno de los baluartes del equipo en el ascenso. “Uno conoce la historia y donde me vaya tocando voy a tratar de aportar lo mejor de mí y después el técnico decidirá a qué jugador le tocará jugar más minutos y a qué jugador le tocará jugar menos”, opinó.

Entrenamiento de Instituto de fútbol en el predio de La Agustina. (Pedro Castilloa / La Voz) Foto: Pedro Castillo

Sobre su forma de juego, el futbolista se autodescribió: “Mi característica es tener intensidad, tratar de ocupar espacios en el medio, ayudar no sólo en lo defensivo sino también en llegar a posiciones ofensivas pisando el área rival y ese ida y vuelta es uno de mis fuertes”.

Y, sobre su adaptación al plantel, el jugador ex Banfield agradeció a sus conocidos: “He compartido partidos con Linares, con Mosevich y Roffo. También conozco a Lucas Rodríguez en Argentinos y me ayudaron un poco a adaptarme en estos días”.