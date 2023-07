Martín Llaryora, sobre los escrutinios: “Con los resultados, sabrán quién dijo la verdad y quién mintió”

El candidato a gobernador de la provincia de Córdoba por parte de Hacemos Unidos, Martín Llaryora, habló este martes previo a la finalización de los escrutinios por las elecciones del domingo 25 de junio. En ese marco, apuntó contra Luis Juez: “Con los resultados, todos los vecinos sabrán quién dijo la verdad y quién mintió”.

El político se pronunció este martes en el marco de la inauguración de un colector cloacal en barrio Empalme y aseveró que la polémica desatada por el sistema Turing. “Ya está, ya pasó”, sentenció en diálogo con los medios presentes.

Martín Llaryora en el programa Voz y Voto de La Voz. Foto: Ramiro Pereyra

Luego, dijo lo relacionado a los resultados en contra de la oposición y aseveró que todos y todas los candidatos y candidatas “teníamos los resultados”. En tanto, comparó el proceso electoral de este domingo en Colonia Caroya por la resolución.

Elecciones 2023: Gustavo Brandán, Paola Nanini, Martín Llaryora y Myrian Prunotto. Nanini ganó las elecciones y será la nueva intendenta. (La Voz)

LLARYORA PIDIÓ ACOMPAÑAR LA CONTINUIDAD DEL PROCESO

Por otro lado, Llaryora ratificó que los vecinos de la provincia de Córdoba le dieron “un apoyo contundente para llegar a la Gobernación”. Por eso, les pidió que acompañen al candidato a intendente de su partido, Daniel Passerini.

Sin embargo, reconoció el otro porcentaje de la población que no lo votó y arrojó un posible motivo de esa decisión: “Hay vecinos que no nos acompañaron porque la obra no llegó a su barrio”. Pero indicó: “En tres años y medio, las obras no pueden llegar a todos lados después de tantos años de mala gestión”.

El candidato a la Intendencia de la ciudad de Córdoba, Rodrigo De Loredo, en el almuerzo de la Bolsa de Comercio. Foto: Ramiro Pereyra

LLARYORA LE RESPONDIÓ A RODRIGO DE LOREDO POR LA INSEGURIDAD

Por último, Llaryora reconoció el problema de la inseguridad y analizó la propuesta de Rodrigo De Loredo sobre trasladar 10 mil policías de la provincia hacia la capital. “Con eso no sumamos ningún policía”, dijo y propuso la “creación de una fuerza policial municipal como otros distritos bonaerenses”.