Mario Devalis sufrió un infarto tras un show: qué se sabe de la salud del humorista cordobés

Mario Devalis sufrió un infarto luego de haber finalizado una presentación en el interior de la provincia de Córdoba. Luego, fue trasladado a un hospital de la capital, donde permanece internado en la sala de terapia intensiva.

MARIO DEVALIS SUFRIÓ UN INFARTO EN CÓRDOBA

Devalis actuó en Cruz del Eje, en el espectáculo de Tango y Humor, que se llevó a cabo el lunes en Espacio Glow. En diálogo con Ivana Ferrucci, el cordobés contó que se descompensó y automáticamente fue trasladado al hospital Aurelio Crespo.

Mario Devalis se descompensó tras culminar un show en Cruz del Eje.

En el nosocomio, los profesionales le diagnosticaron un infarto con obstrucción de stent. Cabe recordar que, Devalis tiene cuatro stents producto de un episodio similar. Con el correr de los días, fue derivado a la capital.

QUÉ SE SABE DE LA SALUD DEL HUMORISTA CORDOBÉS MARIO DEVALIS

“Ahora estoy bien gracias a Dios. Estoy en la terapia intensiva del Hospital San Roque. El lunes, en Cruz del eje, terminé de actuar, me bajé del escenario, me invitaron a comer un locro y me empecé a sentir mal. Reconocí el dolor”, detalló.

Mario Devalis.

Por último, expresó que “automáticamente me di cuenta que estaba sufriendo un infarto, parece que alguien se sienta encima de tu pecho, es un dolor intenso y difícil de soportar, no es un dolor común…”. Ahora, lograron destapar su stent y se evoluciona favorablemente.