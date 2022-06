Hace algunas semanas María del Mar Molar se encontraba recorriendo Marruecos. Allí conoció Marrakech, una ciudad que se encuentra perdida en el tiempo donde la modelo descansó y viajó en globo aerostático por primera vez.

María Del Mar viajó en globo aerostático. Foto: Instagram

Pero ese no fue su único destino. Aprovechando que en Europa se encuentran en verano, la joven pasó unos días por Barcelona para dirigirse a Grecia, a Mykonos. Los paisajes que viene mostrando consiguen enloquecer a todos sus seguidores.

El infartante look de María Del Mar desde Marruecos. Foto: Instagram

En su cuenta de Instagram María del Mar tiene una comunidad de 441 mil seguidores, con quienes viene de compartir una fotografía luciendo una bikini verde aguamarina, un pantalón blanco tiro corto y unos lentes de sol naranja fluor. Pero lo llamativo es que la influencer se sumó a una de las tendencias del momento: la “Tanga a la vista”.

María del Mar posó con una bikini verde aguamarina y un pantalón blanco desde Grecia. Foto: Instagram

Fueron miles de personas las que le dejaron un me gusta en el posteo y decenas quienes lo comentaron: “Nanana”, “increíble”, “María, veo tus fotos viajando y me muero de envidia en serio”, “Que lindos lugares y que linda que sos vos”, “Que bueno que la estés pasando bien preciosa, te lo mereces”, “¿Cómo puede existir una persona tan hermosa? No se entiende”.

Cómo es la isla que visitó María del Mar

La isla Mykonos esta ubicada en Grecía, sobre el mar Egeo. Durante el verano Europeo, la ciudad se llena de un espíritu festivo que llama la atención de los aventureros.

La ciudad esta bordeada de agua cristalina y muchas partes se encuentran construidas sobre morros. Mykonos es uno de los destinos paradisiacos que eligió María del Mar para su recorrida por Europa.